اللواء محمود طلحة: القوة تحفظ السلام والوطن.. ومصر متواجدة في محيط إقليم مضطرب
موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا في مصر.. كم يومًا يفصلنا عن الصيام؟
ياسر سرور: جهود القاهرة ستستمر لضمان نجاح أي خطوات تهدف لإنهاء الحرب في السودان
ردع وغرامات بالملايين.. تفاصيل عقوبات التعدي على أملاك الدولة
مصر تطلق أول تاكسي جوي فاخر بين الوجهات السياحية.. فيديو
أوس أوس يؤدي مناسك العمرة ويشارك جمهوره بصور من المدينة المنورة
اللواء محمود طلحة: رابين أكد أن إسرائيل خسرت ثلثي عدد الدبابات في حرب أكتوبر
السوبر الإفريقي.. شوط أول سلبي بين بيراميدز ونهضة بركان
سيف الجزيري يحرز هدف الزمالك الرابع في شباك ديكيداها الصومالي
قبل غلق الباب .. ننشر ضوابط التنازل عن الترشح لعضوية مجلس النواب
ضحية المنشار الكهربائي.. شاهد انهيار أسرة طفل الإسماعيلية لحظة تشييع جثمانه
القسام: سنسلّم جثماني رهينتين عند الساعة 10 مساء بتوقيت غزة
اقتصاد

سعر أشهر عيار ذهب مساء اليوم 18-10-2025

محمد يحيي

ارتفع سعر أشهر عيار ذهب مع ختام تعاملات مساء اليوم السبت الموافق 18-10-2025 داخل محلات الصاغة المصرية.

عيار 21 يرتفع

وسجل أشهر جرام ذهب وهو من عيار 21 الأكثر تداولا؛ زيادة بقيمة تبلغ 15 جنيه في المتوسط.

بلغ متوسط سعر جرام عيار 21 الأكثر تداولا نحو 5690 جنيه للبيع و 5740 جنيه للشراء.

وصعد سعر جرام الذهب في المتوسط مقدار 15 جنيه علي مستوي الأعيرة الذهبي منذ بدء تعاملات مساء اليوم السبت.

وصعد سعر الذهب في مصر بنهاية تعاملات مساء اليوم السبت الموافق 18-10-2025 داخل محلات الصاغة بمقدار 15 جنيه على الأقل بمختلف الأعيرة الذهبية.

صعود أسبوعي

تعرض الذهب لتذبذب أمس إلا أنه عوض خسائره الطفيفة ليصل مجمل صعوده في أسبوع بأكثر من 300 جنيه على الأقل.

وصل آخر تحديث سجله سعر جرام الذهب نحو 5690 جنيه .

سجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 6502 جنيه للبيع و 6560 جنيه للشراء.

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5690 جنيه للبيع و 5740 جنيه للشراء.

وسجل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 4877 جنيه للبيع و 4920 جنيه للشراء.

بلغ سعر عيار 14 الأدني قيمة نحو 3793 جنيه للبيع و 3826 جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب اليوم

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 4249 دولار للبيع و 4251 دولار للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب إلي 45.52 ألف جنيه للبيع و 45.92 ألف جنيه للشراء.

عيار 21 الآن بعد التراجع.. سعر الذهب اليوم الخميس 2-1-2025

الذهب في السوق العالمي

شهدت أسعار الذهب في مصر انخفاضًا كبيرا خلال التعاملات الأخيرة، حيث تأثرت بالهبوط الملحوظ في أسعار الذهب عالميًا، وسط تساؤلات عن مستقبل المعدن الأصفر. 

وقد هبطت أسعار الذهب العالمية بنسبة بلغت نحو 12%، لتصل إلى 4299 دولارًا للأوقية. يأتي هذا التراجع في ظل حالة من الحذر والترقب في الأسواق العالمية نتيجة تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بالإضافة إلى عودة المخاوف بشأن استقرار القطاع المصرفي الأمريكي.

سبب انخفاض أسعار الذهب 

يعتقد خبراء سوق الذهب، أن الانخفاض المحلي يأتي كانعكاس مباشر لتراجع الأسعار العالمية، خاصة مع انخفاض الطلب الاستثماري في الأسواق الكبرى وتحرك رؤوس الأموال نحو الفرنك السويسري والين الياباني كعملات ملاذ آمن خلال فترات الاضطراب المالي. 

وفي الأسواق العالمية، هبطت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.32% إلى 4247.69 دولار للأوقية، بعد أن كانت قد سجلت مستوى قياسيًا بلغ 4391.69 دولار.

وجاء هذا التراجع بعدما أكد ترامب أن الرسوم الجمركية المقترحة بنسبة 100% على السلع الصينية “لن تدوم طويلًا”، ما دفع المستثمرين لإعادة تقييم توقعاتهم بشأن الطلب على الذهب كملاذ آمن.

كما أشار المتعاملون إلى أن السوق المصرية تشهد تذبذبًا نسبيًا في الأسعار منذ بداية أكتوبر نتيجة التغيرات المتواصلة في سعر الدولار عالميًا، مما أثر على شهية المستثمرين للمخاطرة.

