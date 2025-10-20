يقدم موقع صدي البلد سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين 20-10-2025
سجل سعر الجنيه الذهب في مصر
سعر البيع: 46080 جنيهًا
سعر الشراء: 45840 جنيهًا
وبلغت أسعار الذهب في مصر لـ الأوقية الواحدة
سعر البيع: 204750 جنيهًا
سعر الشراء نحو 203683 جنيهًا
أسعار الذهب في مصر بدون مصنعية اليوم
سجّل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا اليوم
سعر البيع: 6583 جنيها
سعر الشراء: 6549 جنيهًا
سعر الذهب عيار 22
سعر البيع: 6034 جنيهًا
سعر الشراء: 6003 جنيهاً
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا
سعر البيع: 5760 جنيهًا
سعر الشراء: 5730 جنيهًا
سجّل سعر جرام الذهب عيار 18
سعر البيع: 4937 جنيهًا
سعر الشراء:4911 جنيهًا
بلغ سعر جرام الذهب عيار 14
سعر البيع:3840 جنيهًا
سعر الشراء: 3820جنيهًا
وصل سعر جرام الذهب عيار 12
سعر البيع:3291جنيهًا
سعر الشراء: 3274 جنيهًا
سعر الذهب في مصر اليوم