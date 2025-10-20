عربية النواب: افتتاح المتحف المصري الكبير فرصة ذهبية لفتح أسواق سياحية جديدة

أكد أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب أن الافتتاح المرتقب للمتحف المصري الكبير فى شهر نوفمبر المقبل يشكل نقطة تحول حقيقية في مسار السياحة المصرية، مشيرًا إلى أن تعليمات الرئيس السيسي للحكومة تستهدف الارتقاء بالمنطقة المحيطة بالمتحف وصناعة صورة بصرية عالمية المستوى.

تسيير رحلات مباشرة إلى القاهرة

وطالب " أباظة " فى بيان أصدره اليوم من الحكومة توقيع اتفاقيات مع شركات الطيران العالمية لتسيير رحلات مباشرة إلى القاهرة وربطها بالمتحف والتوسع في السياحة الرقمية عبر جولات افتراضية للمتحف لجذب سياح جدد وتطوير برامج سياحية متكاملة تضم المزارات الأثرية والفنون الشعبية والمأكولات المصرية الأصيلة مؤكداً على ضرورة إعداد خطة تسويقية تركز على أسواق شرق آسيا وأمريكا اللاتينية باعتبارها أسواقًا واعدة

وأشار النائب أحمد فؤاد أباظة إلى ضرورة اعداد خطط وسياسات جديدة وغير تقليدية للترويج للسياحة المصرية عالمياً مؤكداً أن مصر تستحق أن تكون واحدة من أهم المقاصد السياحية على مستوى العالم خاصة بعد أن أصبحت واحدة من اهم الدول التى تمتلك جميع المقومات السياحية على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها والعالم كله