وكيل إفريقية النواب: المتحف المصري الكبير بوابة التنمية المستدامة للسياحة

أكد الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب أن المتحف المصري الكبير الذى سيتم افتتاحه فى شهر نوفمبر المقبل ليس مجرد صرح أثري عالمي، بل هو منصة لإعادة صياغة مستقبل السياحة المصرية وفق مبادئ التنمية المستدامة التي شدّد عليها الرئيس السيسي.

وأوضح أنه يجب على الحكومة أن تتبنى رؤية استراتيجية طويلة الأمد تراعي الحفاظ على الموروث الثقافي وتحسين تجربة الزائرين في الوقت نفسه



وطالب " سليم " فى بيان له أصدره اليوم إنشاء صندوق خاص لتمويل أعمال الصيانة المستمرة للمتحف والمواقع الأثرية المرتبطة به وتطوير منظومة البيانات السياحية لتسهيل وصول المعلومات للمستثمرين وتعزيز التعاون مع اليونسكو والجهات الدولية لتسويق المتحف عالميًا مؤكداً على ضرورة إطلاق مسابقات إبداعية لتشجيع الشباب على ابتكار حملات دعائية جديدة

8 اقتراحات لجذب السياح من مختلف دول العالم بصفة عامة



كما طالب الدكتور محمد سليم من الحكومة الاسراع فى تنفيذ 8 اقتراحات لجذب السياح من مختلف دول العالم بصفة عامة والدول الأفريقية بصفة خاصة عبر المتحف المصري الكبير وهى

1. الربط مع العواصم الأفريقية عبر رحلات طيران مخفضة من خلال التنسيق مع وزارة الطيران المدني لإطلاق خطوط مباشرة أو بأسعار تشجيعية من أبرز العواصم الأفريقية إلى القاهرة، مع توفير باقات سياحية مدمجة تشمل زيارة المتحف ومعالم الجيزة والأقصر وأسوان.

2. تنظيم “أسبوع أفريقيا في المتحف” سنويًا

من خلال إقامة فعاليات ثقافية مشتركة تستعرض الروابط التاريخية بين مصر وبقية دول القارة (معارض فنون، حفلات موسيقية، ندوات عن التاريخ المشترك).



3. إطلاق منصة رقمية متعددة اللغات عبر موقع وتطبيق رسمي للمتحف باللغات : العربية، الإنجليزية، الفرنسية، السواحيلية، والهوسا، يتيح حجز التذاكر إلكترونيًا، والتجول الافتراضي داخل قاعات المتحف.

4. إقامة مهرجان سنوي للأفلام والوثائقيات التاريخية ودعوة المخرجين والباحثين من أفريقيا والعالم لتقديم أعمال عن التاريخ والحضارة، على أن يُقام المهرجان تحت مظلة المتحف.

5. برامج تعليمية للشباب الأفريقي من خلال تنظيم بعثات طلابية وجامعية من أفريقيا لزيارة المتحف مع منح خصومات خاصة، وتوقيع بروتوكولات تعاون مع الجامعات الأفريقية لاعتبار المتحف مركزًا للتعلم.

6. إطلاق حملة تسويق “من إفريقيا إلى الفراعنة”

باستخدام وسائل الإعلام الأفريقية، ولا سيما القنوات الرياضية والثقافية، لبث إعلانات دعائية للمتحف المصري الكبير، تبرز الروابط الأفريقية – المصرية.

7. تشجيع السياحة البينية الأفريقية عبر منظمة الاتحاد الأفريقي والعمل على إدراج المتحف المصري الكبير كـ “مَعلم أفريقي للتراث العالمي” في أجندة الاتحاد الأفريقي، بما يكفل ترويجه رسميًا داخل دول القارة.

8. التجربة المتكاملة للزائر من خلال إنشاء مسارات سياحية تضم المتحف مع الأهرامات وسقارة والمتحف القومي للحضارة المصرية، مع توفير وسائل نقل نظيفة وسريعة (أوتوبيسات كهربائية).