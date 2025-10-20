خطة سياحية جديدة تربط مطار سفنكس بسقارة لتحويل الجيزة إلى وجهة عالمية

كشفت الدكتورة هند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة، عن رؤية متكاملة لتطوير محور سياحي جديد يمتد من مطار سفنكس حتى سقارة والبدرشين، بهدف تحويل المنطقة إلى وجهة سياحية عالمية متكاملة.

وأوضحت أن المشروع يتم بالتعاون بين محافظة الجيزة ووزارات السياحة والإسكان، وبمشاركة مكتب استشاري عالمي وآخر مصري، لوضع مخطط استراتيجي شامل يشمل إنشاء فنادق ومنشآت خدمية وثقافية تخدم حركة السياحة في المنطقة.

وأضافت نائب المحافظ أن المخطط العام للمشروع أوشك على الاكتمال، مشيرة إلى أن هذه الرؤية الجديدة تمثل مرحلة مهمة في دعم التنمية السياحية في مصر، وتستهدف تعظيم الاستفادة من المقومات التاريخية والحضارية الفريدة التي تمتلكها محافظة الجيزة.