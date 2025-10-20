قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد خفض الفائدة.. شهادات البنك الأهلي تتصدر خيارات الاستثمار
تحرك 9 آلاف طن مساعدات عاجلة من الهلال الأحمر إلى غزة
اشتروا عقارات وسيارات.. 5 تجار مخدرات يغسلون 80 مليون جنيه
لست الأفضل.. تعليق مفاجئ من مدرب المغرب بعد التتويج بكأس العالم للشباب
بعد انتخابه رئيسا لدولة بوليفيا.. من هو رودريجو باز ؟
تقدم أعمال إحلال قنطرة فم بحر مويس.. وسويلم يوجه بالحفاظ على الطابع الأثري
دار الإفتاء: المودة والرحمة أساس تماسك الأسرة واستقرار الزواج
روسيا: أي سلام في أوكرانيا يجب أن يعالج الأسباب الجذرية للصراع
الخطيب: نعمل على ترسيخ موقع مصر كمركز إقليمي للطيران والتجارة والخدمات اللوجستية
خطة سياحية جديدة تربط مطار سفنكس بسقارة لتحويل الجيزة إلى وجهة عالمية
الرئيس السيسي يكشف حقيقة دعم الوقود.. نصرفه بالسلف ونسدده بفوائد| تفاصيل
توك شو

خطة سياحية جديدة تربط مطار سفنكس بسقارة لتحويل الجيزة إلى وجهة عالمية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

كشفت الدكتورة هند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة، عن رؤية متكاملة لتطوير محور سياحي جديد يمتد من مطار سفنكس حتى سقارة والبدرشين، بهدف تحويل المنطقة إلى وجهة سياحية عالمية متكاملة.

وأوضحت أن المشروع يتم بالتعاون بين محافظة الجيزة ووزارات السياحة والإسكان، وبمشاركة مكتب استشاري عالمي وآخر مصري، لوضع مخطط استراتيجي شامل يشمل إنشاء فنادق ومنشآت خدمية وثقافية تخدم حركة السياحة في المنطقة.

وأضافت نائب المحافظ أن المخطط العام للمشروع أوشك على الاكتمال، مشيرة إلى أن هذه الرؤية الجديدة تمثل مرحلة مهمة في دعم التنمية السياحية في مصر، وتستهدف تعظيم الاستفادة من المقومات التاريخية والحضارية الفريدة التي تمتلكها محافظة الجيزة.

محافظ الجيزة نائب محافظ الجيزة سقارة مطار سفنكس البدرشين

