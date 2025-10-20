نائب محافظ الجيزة: إعادة إحياء نزلة السمان جزء من خطة تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف

أكدت الدكتورة هند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة، أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير وأهرامات الجيزة، وذلك استعدادًا للافتتاح المرتقب للمتحف خلال أيام قليلة، موضحة أن المشروع لا يقتصر فقط على التجميل، بل يشمل رؤية شاملة لإعادة إحياء المناطق المجاورة، على رأسها منطقة نزلة السمان، التي تعد مقصدًا سياحيًا هامًا نظراً لقربها الشديد من الأهرامات والمتحف.

وأضافت خلال استضافتها بشاشة "إكسترا نيوز"، أن المحافظة بدأت بالفعل تنفيذ مشروع تطوير نزلة السمان منذ عدة سنوات، وقد تم الانتهاء من نحو 40% من الأعمال حتى الآن، مشيرة إلى أن المشروع شهد تعديلات جوهرية بناءً على حوارات مجتمعية مع السكان، إذ تم التوافق على الحفاظ على النشاط السياحي لأهالي المنطقة بما يضمن استمرار عملهم في مجال السياحة، ولكن في إطار حضاري يعكس صورة مشرفة لمصر، دون المساس بهوية المكان أو نشاطاته التقليدية.

كما كشفت عن وجود رؤية متكاملة لتطوير محور سياحي يبدأ من مطار سفنكس وحتى سقارة والبدرشين، بمشاركة مكتب استشاري عالمي وآخر مصري، بالتعاون مع وزارات السياحة والإسكان ومحافظة الجيزة. وتشمل الخطة إنشاء فنادق ومنشآت خدمية وثقافية لتحويل المنطقة إلى وجهة سياحية عالمية، مشيرة إلى أن المخطط العام للمشروع أوشك على الاكتمال، ليضع حجر الأساس لمرحلة جديدة من التنمية السياحية في مصر.