اقتصاد

سعر عيار 21 اليوم 19-10-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

ثبت سعر أشهر أعيرة الذهب داخل السوق المصرية مع أول تداولات اليوم الأحد الموافق 19-10-2025 داخل محلات الصاغة المصرية.

أشهر عيار ذهب

تضمن أشهر جرام ذهب وهو من عيار 21 الأكثر تداولا من بين الأعيرة الذهبية داخل محلات الصاغة.

آخر تحديث لسعر عيار 21 اليوم 

بلغ آخر تحديث سجله سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5690 جنيه للبيع و 5740 جنيه للشراء

سعر الذهب

الذهب اليوم 

شهد سعر الذهب استقرارا مع أول تعاملات صباح اليوم الأحد الموافق 19-10-2025 داخل محلات الصاغة

الذهب يستقر

وصل معدل استقرار سعر الذهب لدرجات مستقرة مع مستهل تداولات اليوم دون تغيير يذكر

سعر الذهب اليوم في مصر

تحركات الذهب

وصعد سعر الذهب في مصر بنهاية تعاملات مساء امس السبت الموافق 18-10-2025 داخل محلات الصاغة بمقدار 15 جنيه على الأقل بمختلف الأعيرة الذهبية

صعود أسبوعي

تعرض الذهب لتذبذب أمس إلا أنه عوض خسائره الطفيفة ليصل مجمل صعوده في أسبوع بأكثر من 300 جنيه على الأقل

أسعار الذهب اليوم في مصر

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل آخر تحديث سجله سعر جرام الذهب نحو 5690 جنيه .

سعر عيار 24 اليوم

سجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 6502 جنيه للبيع و 6560 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5690 جنيه للبيع و 5740 جنيه للشراء

اسعار الذهب اليوم في مصر

سعر عيار 18 اليوم

وسجل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 4877 جنيه للبيع و 4920 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم

بلغ سعر عيار 14 الأدني قيمة نحو 3793 جنيه للبيع و 3826 جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 4249 دولار للبيع و 4251 دولار للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب إلي 45.52 ألف جنيه للبيع و 45.92 ألف جنيه للشراء

عيار 21 الآن بعد التراجع.. سعر الذهب اليوم الخميس 2-1-2025

الذهب في السوق العالمي

شهدت أسعار الذهب في مصر انخفاضًا كبيرا خلال التعاملات الأخيرة، حيث تأثرت بالهبوط الملحوظ في أسعار الذهب عالميًا، وسط تساؤلات عن مستقبل المعدن الأصفر. 

وقد هبطت أسعار الذهب العالمية بنسبة بلغت نحو 12%، لتصل إلى 4299 دولارًا للأوقية. يأتي هذا التراجع في ظل حالة من الحذر والترقب في الأسواق العالمية نتيجة تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بالإضافة إلى عودة المخاوف بشأن استقرار القطاع المصرفي الأمريكي.

سبب انخفاض أسعار الذهب 

يعتقد خبراء سوق الذهب، أن الانخفاض المحلي يأتي كانعكاس مباشر لتراجع الأسعار العالمية، خاصة مع انخفاض الطلب الاستثماري في الأسواق الكبرى وتحرك رؤوس الأموال نحو الفرنك السويسري والين الياباني كعملات ملاذ آمن خلال فترات الاضطراب المالي. 

وفي الأسواق العالمية، هبطت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.32% إلى 4247.69 دولار للأوقية، بعد أن كانت قد سجلت مستوى قياسيًا بلغ 4391.69 دولار.

وجاء هذا التراجع بعدما أكد ترامب أن الرسوم الجمركية المقترحة بنسبة 100% على السلع الصينية “لن تدوم طويلًا”، ما دفع المستثمرين لإعادة تقييم توقعاتهم بشأن الطلب على الذهب كملاذ آمن.

كما أشار المتعاملون إلى أن السوق المصرية تشهد تذبذبًا نسبيًا في الأسعار منذ بداية أكتوبر نتيجة التغيرات المتواصلة في سعر الدولار عالميًا، مما أثر على شهية المستثمرين للمخاطرة.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر الجنيه الذهب سعر جرام الذهب مال واعمال اخبار مصر

