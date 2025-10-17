الأوقاف تعقد 2963 ندوة علمية في "مجالس الذاكرين" بجميع المحافظات

عقدت وزارة الأوقاف 2963 ندوة علمية بمختلف المحافظات ضمن البرنامج الدعوي الأسبوعي "مجالس الذاكرين"، الذي يُنفذ بالمساجد الكبرى.

ويهدف برنامج وزارة الأوقاف إلى تعزيز الوعي الديني الرشيد، والتصدي للأفكار المتطرفة، ومواجهة التراجع الأخلاقي، من خلال إعادة ربط المصلين بالموروث الإسلامي الصحيح، وبناء الشخصية المصرية على أسس دينية ووطنية متماسكة.

الأوقاف تعقد 2963 ندوة علمية بمختلف المحافظات

وتناولت الندوات هذا الأسبوع قراءة وشرح باب من كتاب "الأذكار" للإمام يحيى بن شرف النووي، المتوفى 676هـ، بعنوان: "بابُ أَذْكَارِ السُّجودِ"، مع تلاوة سورة "يس"، ومجلس للصلاة على سيدنا النبي ﷺ.

ومن المقرر استمرار تنفيذ "مجالس الذاكرين" أسبوعيًّا، في إطار خطة وزارة الأوقاف الدعوية والتربوية الشاملة.