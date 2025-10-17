قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رامي صبري يوجه رسالة غامضة في أحدث ظهور
قطار سكة حديد يتوسط معرض المخرج يوسف شاهين في مهرجان الجونة
الكرملين يفتح صفحة جديدة مع دمشق| الشرع في أول زيارة إلى موسكو.. وإعادة بناء الجيش تتصدر المباحثات
استمرار فعاليات الدورات التدريبية للأئمة والواعظات بمسجد العلي العظيم
البيض البني مقابل الأبيض.. ما الفرق وأيهما أفضل صحيا بالنسبة لك؟
أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 17-10-2025
أول تعليق من حماس على مقتل محمد عبد الكريم الغماري
الدردير: لاعب منتخب قطر يتبرع لبناء مستشفى بغزة
لأصحاب السيارات.. كيفية توفير استهلاك بالبنزين بعد رفع سعر الوقود
تنطلق اليوم.. مواعيد مباريات الجولة الـ 11 فى الدوري المصري
مواليد عام 1901.. وفاة أكبر معمرة في العراق
نار الحب.. مصري يحرق بنزينة في لبنان بسبب فتاة رفضت الارتباط به
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف تحيي ذكرى وفاة الإمام الأكبر عبد الحليم محمود شيخ الأزهر السابق

الأوقاف تُحيي ذكرى وفاة الإمام الأكبر الشيخ عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق
الأوقاف تُحيي ذكرى وفاة الإمام الأكبر الشيخ عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق
شيماء جمال

تُحيي الصفحة الرسمية لوزارة الأوقاف اليوم ذكرى وفاة أحد أعلام الفكر الإسلامي ورجال الأزهر الشريف البارزين، فضيلة الإمام الأكبر الشيخ عبد الحليم محمود –رحمه الله– شيخ الجامع الأزهر الأسبق، الذي وافته المنية في 17 أكتوبر 1978م، بعد مسيرة علمية ودعوية حافلة بالعطاء في خدمة الدين والوطن.

مولده وحياته

وُلد الإمام عبد الحليم محمود في 12 مايو 1910م بمحافظة الشرقية، وحفظ القرآن الكريم صغيرًا، ثم التحق بالأزهر الشريف، وواصل دراسته حتى حصل على العالمية، ثم أوفد إلى فرنسا لاستكمال دراسته العليا، فنال درجة الدكتوراه من جامعة السوربون في الفلسفة الإسلامية، وقد أسهم ذلك في تكوين شخصية علمية متميزة، جمعت بين الأصالة الأزهرية والانفتاح على الفكر الإنساني.

تولى فضيلته العديد من المناصب، فكان عضوًا في مجمع البحوث الإسلامية، ثم عُيّن وزيرًا للأوقاف، إلى أن تولى مشيخة الأزهر الشريف عام 1973م، حيث عُرف بدفاعه القوي عن الشريعة الإسلامية، وسعيه لإعادة الأزهر إلى دوره الريادي في نشر العلم والدعوة، وتأكيده الدائم على الجمع بين العلم والإيمان.

ترك الإمام الأكبر عبد الحليم محمود تراثًا علميًّا وفكريًّا ثريًّا، من مؤلفات ودراسات وبحوث تناولت قضايا العقيدة والفكر والتصوف الإسلامي، فكان أحد أبرز المجددين في الفكر الإسلامي في القرن العشرين، وصوتًا صادقًا في الدعوة إلى الوسطية والاعتدال.

وإننا في وزارة الأوقاف، إذ نُحيي هذه الذكرى العطرة، لنؤكد اعتزازنا برموز الأزهر الأجّلاء الذين خدموا الإسلام بصدق وإخلاص، سائلين المولى –عز وجل– أن يتغمد الإمام الأكبر عبد الحليم محمود بواسع رحمته، وأن يجزيه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.

واختتمت بيانها بالدعاء له قائلة: رحمه الله تعالى، وأسكنه فسيح جناته، وجزاه خيرًا بما قدّم من علم وخدمة لدينه وأمته.

الإمام الأكبر الشيخ عبد الحليم محمود الشيخ عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق الشيخ عبد الحليم محمود الأزهر وزارة الأوقاف شيخ الجامع الأزهر الأسبق الفكر الإسلامي الإمام عبد الحليم محمود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسطوانات البوتاجاز

ارتفاع 50 جنيها| سعر أسطوانة البوتجاز بعد زيادة أسعار البنزين والسولار.. موعد الزيادة

البنزين

البترول: تثبيت أسعار البنزين والسولار بالسوق المحلية دون زيادة لمدة عام

أسطوانات البوتاجاز

رفع أسعار البنزين والسولار.. سعر أسطوانة البوتاجاز بعد الزيادة

سعر أتوبيسات النقل العام

بعد ارتفاع سعر البنزين والسولار.. زيادة أسعار تذاكر النقل العام رسميا

أسطوانات البوتاجاز

تصل لـ 100 جنيه.. سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري بعد الزيادة الأخيرة

التعريفة الجديدة

زيادة سعر البنزين والسولار.. تعريفة السرفيس والنقل العام بالقاهرة

الدولار

أسعار الدولار اليوم الجمعة في مصر

صورة من الضبطية

ملابس فاضحة في الشارع.. القبض على فتاتين بعد انتشار صورهما على السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

ضبط ذبيحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي تزن 350 كجم خلال حملة مكبرة على أسواق الغنايم

محافظ أسيوط: ضبط ذبيحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الغنايم

محافظ أسيوط يتفقد الوحدة الشاملة لرعاية الأطفال بمدينة الفتح ويوجه بتطويرها وتكثيف برامج التأهيل والرعاية

محافظ أسيوط يوجه بتطوير الوحدة الشاملة لرعاية الأطفال بمدينة الفتح

رئيس مدينة بورفؤاد : استمرار جهود التصدي لفارزي القمامة ومجابهة الاشغالات

رئيس مدينة بورفؤاد: التصدي للقائمين على فرز القمامة ومجابهة الاشغالات

بالصور

قطار سكة حديد يتوسط معرض المخرج يوسف شاهين في مهرجان الجونة

معرض يوسف شاهين
معرض يوسف شاهين
معرض يوسف شاهين

عقب تحريك أسعار المواد البترولية..تعديل تسعيرة السرفيس بالزقازيق لتكون 4.5 جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

سوبارو تزيح الستار عن أحدث سيارتين STI ينتظرهما الجمهور

سوبارو
سوبارو
سوبارو

تموين الشرقية يشن حملات مكثفة لمتابعة تطبيق الأسعار الجديدة للمواد البترولية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد