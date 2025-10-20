فتح باب التقديم للعمل مفتش دعوة بمديرية أوقاف القاهرة.. رابط التسجيل

أعلنت وزارة الأوقاف، فتح باب التقدم للراغبين في العمل مفتش دعوة من بين الأئمة العاملين بمديريات "أوقاف القاهرة - الجيزة - القليوبية - الشرقية - بني سويف - الفيوم" ذلك للعمل بمديرية أوقاف القاهرة.

رابط التقديم للعمل مفتش دعوة بمديرية أوقاف القاهرة

وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان لها اليوم، الإثنين، أن باب التقدم مفتوح لمدة ١٠ أيام من تاريخ نشر الإعلان، وللاطلاع على الشروط والتسجيل، يرجى النقر على الرابط التالي: اضغط هنا

وزارة الأوقاف تنظم 27 ندوة علمية بكافة المحافظات

يذكر أن وزارة الأوقاف نظّمت 27 ندوة علمية بكافة المحافظات بعنوان: "حرمة التعدي والتخريب.. تخريب الممتلكات نموذجًا"، وذلك ضمن المبادرة التوعوية «صحح مفاهيمك».

وتناولت هذه الندوات أبرز الأحكام الشرعية والضوابط الدينية المتعلقة بالممتلكات العامة والخاصة، وأهمية الحفاظ عليها، إضافةً إلى بيان أضرار التخريب على المجتمع والأمن العام، وتأصيل مفهوم الانتماء الوطني من منظور ديني وأخلاقي.

وتستهدف الوزارة من خلال هذه الندوات بث رسالة واضحة مفادها أن التعدي على ممتلكات الآخرين أو تخريب المنشآت العامة يُعد سلوكًا مرفوضًا شرعًا وعرفًا، وأن الحفاظ على الممتلكات واجب ديني ووطني، يُسهم في تحقيق استقرار المجتمع وتعزيز قيم المسئولية والانتماء.

كما تؤكد الوزارة أن هذه الندوات تُعد امتدادًا لسلسلة طويلة من الندوات التي تُعقد أسبوعيًّا في المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية، ضمن برامج "الندوات العلمية"، و"الأسبوع الثقافي"، و"القوافل الدعوية"، والتي تحظى بتفاعل جماهيري واسع، وتُسهم في تفعيل دور المسجد كمؤسسة توعوية وتربوية متكاملة.