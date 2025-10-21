أوقاف الوادي الجديد تنظّم ندوة توعوية حول خطورة إدمان السوشيال ميديا

نظّمت مديرية أوقاف الوادي الجديد، بالتعاون مع جامعة الأزهر، ندوة توعوية بكلية البنات الأزهرية تحت عنوان: "خطورة إدمان السوشيال ميديا"، وذلك ضمن مبادرة "صحح مفاهيمك"، وبناءً على توجيهات الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بضرورة التنسيق مع كافة مؤسسات الدولة لتوعية الشباب.

وقد حضر الندوة الشيخ عبد المهيمن السيد محمد، مدير مديرية أوقاف الوادي الجديد، و الدكتور عادل عبده محمود، عميد الكلية، بالإضافة إلى عدد من أعضاء هيئة التدريس والطالبات.

وأوضح الشيخ عبد المهيمن في كلمته أهمية الاستخدام الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي، مشددًا على ضرورة توظيفها بما يخدم مصالح الوطن والمواطن ويحقق النفع المجتمعي، مع التحذير من استغلالها لنشر الشائعات أو الإساءة للآخرين.

و أشار إلى دور الشباب في تعزيز القيم الإيجابية وحماية أنفسهم من الانسياق وراء السلوكيات الضارة على هذه المنصات.

من جانبه، ركز عميد الكلية على أهمية تحمل أولياء الأمور مسئولياتهم في متابعة أبنائهم وتوجيههم بشكل مستمر، مشيرًا إلى ضرورة التنشئة السليمة لبناء شخصية مسئولة قادرة على التمييز بين ما هو مفيد وما هو ضار في عالم السوشيال ميديا.

وشملت الندوة فقرة حوارية مع الطالبات للإجابة عن استفساراتهن المتعلقة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على حياتهن الدراسية والاجتماعية، بما يُسهم في تحقيق أقصى استفادة من هذه الفعاليات.

وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة فعاليات مبادرة "صحح مفاهيمك" التي تنظمها وزارة الأوقاف بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة، بهدف نشر الثقافة الشرعية الصحيحة، وتعزيز الوعي الديني والاجتماعي لدى الشباب، وبناء شخصية واعية قادرة على مواجهة التحديات الفكرية والمجتمعية.