الأوقاف تعلن موعد الاختبارات الشفوية للمسابقة القرآنية والابتهالية بالقاهرة

أعلنت وزارة الأوقاف، موعد الاختبارات المركزية الشفوية للمسابقة القرآنية والابتهالية بمحافظات القاهرة

موعد الاختبارات الشفوية للمسابقة القرآنية والابتهالية

الكبرى (القاهرة – الجيزة – القليوبية)، وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحًا بمسجد الرحمة بباب اللوق بجوار مقر الوزارة القديم.

وأضافت وزارة الأوقاف في بيان لها أنه لمن يرغب في الاطلاع على الأسماء، ومواعيد الاختبارات، يرجى الدخول عبر الرابط التالي: اضغط هنا

رابط التقديم للعمل مفتش دعوة بمديرية أوقاف القاهرة

وكانت وزارة الأوقاف أعلنت فتح باب التقدم للراغبين في العمل مفتش دعوة من بين الأئمة العاملين بمديريات "أوقاف القاهرة - الجيزة - القليوبية - الشرقية - بني سويف - الفيوم" ذلك للعمل بمديرية أوقاف القاهرة.

وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان لها اليوم، الإثنين، أن باب التقدم مفتوح لمدة ١٠ أيام من تاريخ نشر الإعلان، وللاطلاع على الشروط والتسجيل، يرجى النقر على الرابط التالي: اضغط هنا