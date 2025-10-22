قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

وزير الأوقاف يهنئ القيادة السياسية بفوز مصر بجائزة أفضل وجهة تراثية عالميا

تقدم الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وللحكومة، وللشعب المصري العظيم، بمناسبة فوز مصر بجائزة أفضل وجهة تراثية في فئة الوجهات المتميزة، ضمن جوائز السياحة العالمية التي أعلنها منتدى السياحة العالمي بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وأكد وزير الأوقاف أن هذا التتويج العالمي المستحق يجسد ما تبذله الدولة المصرية من جهود رائدة في صون الإرث الحضاري والإنساني لمصر، وفي إبراز ما تمتلكه من كنوز تاريخية فريدة تمثل جزءًا أصيلًا من ذاكرة الإنسانية.

وزير الأوقاف: فوز مصر بجائزة أفضل وجهة تراثية يؤكد مكانتها العالمية

وأشار وزير الأوقاف إلى أن هذا الفوز يعكس رؤية القيادة السياسية في الجمع بين التنمية الحديثة والحفاظ على الهوية الثقافية والحضارية، ويؤكد المكانة العالمية التي تتبوؤها مصر كمنارة للتاريخ والحضارة والإنسانية.

وختم وزير الأوقاف تهنئته داعيًا الله تعالى أن يديم على مصر أمنها واستقرارها، وأن يوفق قيادتها الرشيدة لما فيه رفعة الوطن وخير أبنائه.

الأوقاف تفتتح 17 مسجدًا يوم الجمعة المقبل

يذكر أن وزارة الأوقاف أعلنت افتتاح 17 مسجدًا يوم الجمعة المقبل الموافق 24 أكتوبر ٢٠٢٥م، حيث تم إحلال وتجديد ٦ مساجد، وصيانة وتطوير ١١ مسجدا.

وأكدت وزارة الأوقاف وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو ٢٠٢٥م حتى الآن، إلى (٢٦١) مسجدًا من بينها (١٩٣) مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و(٦٨) مسجدًا صيانة وتطويرًا.

وأكدت وزارة الأوقاف أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو ٢٠١٤م بلغ ١٣٧٥٠ مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو ٢٣ مليارًا و ٩٧٤ مليون جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا، وبيانها كالتالي:

في محافظة قنا:

 إحلال وتجديد مسجد آل علي بنجع الزهرة – مركز فرشوط.

صيانة وتطوير مسجد الرحمن الغربي بنجع جودة بقرية البراهمة – مركز قفط، ومسجد العتيق بنجع الغليظ بقرية الهيشة – مركز نجع حمادي.

وفي محافظة البحيرة:

تم إحلال وتجديد مسجد عمارة بقرية كوم البركة – مركز كفر الدوار.

وفي محافظة الفيوم:

تم إحلال وتجديد مسجد عزبة جرجى بقرية أبو كساه – مركز أبشواي.

وفي محافظة الدقهلية: 

تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن بعزبة الحنجيري – مركز دكرنس.

وفي محافظة سوهاج: 

تم إحلال وتجديد مسجد عمر بن الخطاب بنجع الكرب بقرية جهينة الشرقية – مركز جهينة.

وفي محافظة كفر الشيخ:

تم إحلال وتجديد مسجد السلام – مدينة سيدي غازي.

وفي محافظة المنوفية:

تم صيانة وتطوير مسجد الإخلاص بقرية سمان – مركز الباجور؛ ومسجد سيد عبد الحليم بقرية دلهمو – مركز أشمون.

وفي محافظة القليوبية:

تم صيانة وتطوير مسجد المصطفى بقرية دجوي – مركز بنها؛ ومسجد الرحمة بقرية بلتان – مركز طوخ.

وفي محافظة الأقصر:

تم صيانة وتطوير مسجد أبو الحسن ذكير بالعصارة بقرية قامولا - مركز القرنة؛ ومسجد أبو العباس بقرية الحميدات – مركز إسنا.

وفي محافظة المنيا:

تم صيانة وتطوير مسجد آل كفافي بقرية الحوارتة - مركز المنيا.

وفي محافظة أسوان:

تم صيانة وتطوير مسجد أبو بكر الصديق بقرية الحباري – مركز إدفو.

وفي محافظة الجيزة:

تم صيانة وتطوير مسجد الرحمن بقرية بيدف – مركز العياط.

وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله عزّ وجل وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله عز وجل ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.

مهرجان دي كاف
زراعة الشرقية
قان أورغانجـي أوغلو
أخبار السيارات
