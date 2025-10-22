وزير الأوقاف يهنئ القارئ الشيخ الطاروطي لاختياره أفضل شخصية قرآنية بموسكو

هنأ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، القارئ بالإذاعة والتلفزيون، نائب شيخ عموم المقارئ المصرية؛ بمناسبة تكريمه في العاصمة الروسية موسكو بصفته أفضل شخصية قرآنية، ضمن فعاليات المسابقة الدولية للقرآن الكريم التي أقيمت بروسيا.

وأشاد وزير الأوقاف بما قدمه الشيخ الطاروطي من جهود مخلصة في خدمة كتاب الله عز وجل، ودوره الريادي في تعليم القرآن الكريم وتجويده، مؤكدًا أن هذا التكريم يعد تكريمًا لمصر وأهل القرآن جميعًا، ويعكس المكانة الرفيعة التي يحظى بها القراء المصريون في مختلف أنحاء العالم.

ودعا وزير الأوقاف الله تعالى أن يبارك في جهود الشيخ الطاروطي، وأن يجزيه خير الجزاء، وأن يوفق جميع أهل القرآن لحمل رسالته ونشر نوره في العالمين.