محمد ثروت يبدع في أغنية مين اللي ميحبش فاطمة.. فيديو

أبدع الفنان محمد ثروت يبدع في أغنية مين اللي ميحبش فاطمة، خلال مهرجان الموسيقى العربية.

ويأتي هذا الحفل ضمن سلسلة من العروض التي تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، احتفاءً بمرور ثلاثة وثلاثين عامًا على انطلاق المهرجان، الذي يُعد أحد أهم الفعاليات الفنية في العالم العربي، ويستمر حتى25 أكتوبر بمشاركة نخبة من كبار نجوم الغناء والموسيقى من مصر والعالم العربي.

ويعد هذا المهرجان منصة مهمة تجمع أبرز نجوم الموسيقى العربية لتقديم أفضل ما لديهم من فن راقٍ، ويأتي حضور الفنان محمد ثروت، ليؤكد مكانته كواحد من أهم الأصوات المصرية على الساحة الفنية.