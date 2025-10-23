مروة ناجي تتألق في حفل مهرجان الموسيقى العربية

تألقت الفنانة مروة ناجي في حفل مميز ضمن فعاليات الدورة الثالثة والثلاثين من مهرجان الموسيقى العربية، التي تحمل هذا العام اسم "كوكب الشرق أم كلثوم"، وذلك على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.

قدمت مروة ناجي خلال الحفل باقة من أجمل الأغاني الطربية التي تجمع بين الأصالة والمعاصرة، حيث أطربت الجمهور بصوتها القوي وأدائها المتميز، وسط تفاعل كبير من الحضور الذي امتلأت به جنبات المسرح.

وصاحبت الفنانة في الحفل الفرقة الموسيقية لتقدم أمسية فنية راقية استحضرت روح الزمن الجميل، واحتفت بالموسيقى العربية الأصيلة التي يحمل المهرجان رايتها منذ انطلاقه.

ويأتي هذا الحفل ضمن سلسلة من العروض التي تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، احتفاءً بمرور ثلاثة وثلاثين عامًا على انطلاق المهرجان، الذي يُعد أحد أهم الفعاليات الفنية في العالم العربي، ويستمر حتى25 أكتوبر بمشاركة نخبة من كبار نجوم الغناء والموسيقى من مصر والعالم العربي.