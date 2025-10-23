قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخطيب: الأهلي صاحب الفضل على الجميع.. وحققنا نجاحات كبيرة
نسف حل الدولتين.. بيان شديد اللهجة من الإمارات ضد قرار الكنيست الإسرائيلي
حالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات
الخميس المقبل.. بدء تطبيق التوقيت الشتوي 2025 في مصر وتأخير الساعة 60 دقيقة
مندوب مصر بالأمم المتحدة: نحذر من عدم تنفيذ بنود اتفاق شرم الشيخ للسلام
الصين تدعو لاتباع الرأي الاستشاري لـ"العدل الدولية" بشأن الأزمة الإنسانية في فلسطين
وزارة الإسكان وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يناقشان تحديث الملف الوطني للإسكان في مصر
عبير الشرقاوي توضح حقيقة انتشار شائعة وفاة والدها غضبان عليها
إنتر ميامي يعلن تجديد عقد ميسي 3 سنوات
تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم الخميس 23-10-2025
رئيس المخابرات العامة اللواء حسن رشاد يستقبل الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي
هل يجوز اقتراض المال بفائدة من صديقي؟ دار الإفتاء تحسم الجدل
فن وثقافة

صابر الرباعي في صور حصرية من بروفة مهرجان الموسيقى العربية |خاص

النجم صابر الرباعي
النجم صابر الرباعي
أوركيد سامي

تألق الفنان صابر الرباعي في بروفة مهرجان الموسيقى العربية، حيث يستعد لحفل ختام المهرجان يوم السبت المقبل و سوف يقدم باقة مميزة من أغانيه التي تنال  إعجاب الجمهور

رصدت عدسة صدى البلد صور حصرية من داخل البروفة التي تقام اليوم في الأوبرا المصرية.

ويعد هذا المهرجان منصة مهمة تجمع أبرز نجوم الموسيقى العربية لتقديم أفضل ما لديهم من فن راقٍ، ويأتي حضور صابر الرباعي ليؤكد مكانته كواحد من أهم الأصوات العربية على الساحة الفنية.

يقام  الحفل يوم السبت المقبل، وسط حضور الجمهور ونجوم الفن والإعلام.


يذكر أن في عام 2025، أطلق صابر الرباعي عدة أغاني ناجحة أثرت الساحة الفنية العربية. بدايةً، طرح أغنية "مخزون السعادة" التي كتب كلماتها عمرو المصري ولحنها عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري، حيث حققت الأغنية انتشاراً واسعاً بفضل كلماتها الرومانسية وألحانها العاطفية. كما أصدر صابر أغنية "مجروح" باللهجة المصرية، التي عبرت عن مشاعر الفقد والاشتياق، ولاقى هذا العمل استحسان الجمهور وحصد مشاهدات كبيرة على منصة يوتيوب. بالإضافة إلى ذلك، أطلق أغنية "الباشا" من كلمات محمد أبونعمة وألحان محمود خيامي، والتي نالت تفاعلاً كبيراً من الجمهور، حيث تجاوزت مشاهداتها المليون وربع على يوتيوب، مما يعكس نجاح صابر المستمر وتمكنه من المحافظة على مكانته كواحد من أهم نجوم الطرب العربي.

