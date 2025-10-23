صابر الرباعي في صور حصرية من بروفة مهرجان الموسيقى العربية |خاص

تألق الفنان صابر الرباعي في بروفة مهرجان الموسيقى العربية، حيث يستعد لحفل ختام المهرجان يوم السبت المقبل و سوف يقدم باقة مميزة من أغانيه التي تنال إعجاب الجمهور

رصدت عدسة صدى البلد صور حصرية من داخل البروفة التي تقام اليوم في الأوبرا المصرية.

ويعد هذا المهرجان منصة مهمة تجمع أبرز نجوم الموسيقى العربية لتقديم أفضل ما لديهم من فن راقٍ، ويأتي حضور صابر الرباعي ليؤكد مكانته كواحد من أهم الأصوات العربية على الساحة الفنية.

يقام الحفل يوم السبت المقبل، وسط حضور الجمهور ونجوم الفن والإعلام.



يذكر أن في عام 2025، أطلق صابر الرباعي عدة أغاني ناجحة أثرت الساحة الفنية العربية. بدايةً، طرح أغنية "مخزون السعادة" التي كتب كلماتها عمرو المصري ولحنها عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري، حيث حققت الأغنية انتشاراً واسعاً بفضل كلماتها الرومانسية وألحانها العاطفية. كما أصدر صابر أغنية "مجروح" باللهجة المصرية، التي عبرت عن مشاعر الفقد والاشتياق، ولاقى هذا العمل استحسان الجمهور وحصد مشاهدات كبيرة على منصة يوتيوب. بالإضافة إلى ذلك، أطلق أغنية "الباشا" من كلمات محمد أبونعمة وألحان محمود خيامي، والتي نالت تفاعلاً كبيراً من الجمهور، حيث تجاوزت مشاهداتها المليون وربع على يوتيوب، مما يعكس نجاح صابر المستمر وتمكنه من المحافظة على مكانته كواحد من أهم نجوم الطرب العربي.