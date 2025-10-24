خبير: إسرائيل دائما تقفز عن المفاوضات بالذرائع المختلفة.. فيديو

قال محمد مصطفى أبو شامة، مدير المنتدى الاستراتيجي للفكر والحوار، إن إسرائيل عودتنا دائما بسلوكياتها في أخذ الذرائع للقفز بعيدا عن مائدة التفاوض والعودة إلى القتال بأي صيغة.

وأضاف أبو شامة، في لقائه مع الإعلامي أسامة كمال على قناة "دي إم سي"، أن ما يجرى على الأرض أكثر تعقيدا وأكثر صعوبة على مستوى الضم والدمج لكثير من الأراضي في الضفة الغربية.

وأشار إلى أن كثرة الوفود الرسمية الأمريكية لزيارة إسرائيل فيها محاولة كبح جماح نتنياهو وتطمينه ومحاولة إيجاد حلول، منوها بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي في مأزق حقيقي سواء على مستوى العمليات أو الداخل الإسرائيلي.

وأكد أن الأطراف في الشرق الأوسط أكثر طوعا للتفاعل مع ترامب، ومشكلته الأساسية مع نتنياهو، فهو يحاول يضع مصالحه مع مصالح نتنياهو وهذا ما رأيناه في خطابه داخل الكنيست.