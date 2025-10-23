قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: نشن غزوا بريا ضد فنزويلا قريبا
العبوة بألف جنيه.. أزمة بنج الأسنان تتجدد والنقابة العامة تستغيث بالحكومة
ترامب: هذا أول سؤال سأوجهه إلى الرئيس الصيني
رئيسة الوزراء الليتوانية: روسيا تتصرف كـ"دولة إرهابية"
الدعاية انطلقت .. موعد انتخابات النواب مرحلة أولى وثانية
كاف يعلن مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب
بحضور نجوم الفن .. لقطات جديدة من حفل زفاف حاتم صلاح
مسؤول أمريكي كبير: ترامب سيعاقب نتنياهو إذا أفسد اتفاق غزة
مجلس الأمن يبحث تثبيت وقف إطلاق النار في غزة وضمان تدفق المساعدات الإنسانية
مصر تحذر من عدم تنفيذ بنود اتفاق شرم الشيخ وتدين محاولات فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية
سعر الجنيه الذهب مساء اليوم 23-10-2025
قرعة الحج 2026.. شروط التقديم وخطوات التسجيل إلكترونيا لأول مرة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
توك شو

شريف عامر: نتنياهو ما زال مصرًا على رفض وجود أي سلطة فلسطينية بغزة

شريف عامر
شريف عامر
محمد البدوي

قال الإعلامي شريف عامر، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ما زال مصرًا على رفض وجود أي سلطة فلسطينية في قطاع غزة، سواء كانت السلطة الوطنية أو حركة حماس أو حتى بوساطة تركية، مشيرًا إلى أن الأمل يبقى في ألا تنفلت الأمور وأن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار.

 حجم الكارثة الإنسانية 

وأضاف شريف عامر، خلال حديثه ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن غزة عانت وتعاني وستظل تعاني لفترة طويلة، في ظل الدمار الهائل الذي خلّفته الحرب، لافتًا إلى أن الأمم المتحدة نفسها أعلنت أنها لا تعرف كيف يمكن إزالة كل هذا الحطام من القطاع، في إشارة إلى حجم الكارثة الإنسانية هناك.


وعلق شريف عامر، على تصريح وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش برفض التطبيع مع السعودية ثم عاد واعتذر، قائلا: "نقول له إن السعودية هي التي لا تريد التطبيع مع إسرائيل، وقد وضعت شرطًا واضحًا بإقامة دولة فلسطينية".

واختتم شريف عامر حديثه مؤكدًا أن إسرائيل اعتادت الكذب وتعيش أزمة اعتراف، موضحًا أن الدول العربية لا تعاني أزمة ثقة أو بحثًا عن قبول، بل إسرائيل هي التي تسعى لأن يُعترف بها وتُعامل كدولة طبيعية في المنطقة.

شريف عامر نتنياهو بنيامين نتنياهو الإعلامي شريف عامر فلسطين الأمم المتحدة غزة إسرائيل

أرشيفية

يقترب من 7000 جنيه.. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب.. والشعبة تكشف مفاجأة

500 جنيه زيادة| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه زيادة| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

الذهب

325 جنيها تراجعا بأسعار الذهب اليوم

صورة أرشيفية

تعليمات عاجلة للمدارس بالقضاء على مشكلات ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب

بدء إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025 عبر دعم مصر

بدء إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025 عبر دعم مصر

صبري فواز

جمهور حقير ومنافق.. صبري فواز يرد على الهجوم على صورته مع ابنته

سعر الذهب

تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم الخميس 23-10-2025

حالة الطقس

حالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

الخطيب وياسين منصور

الخطيب يشيد بـ ياسين منصور ومرتجي: رموز للانتماء وروح الأهلي

محمود الخطيب

الخطيب: جماهير الأهلي الداعم الأول .. ومشروع الاستاد حلم القرن

خوان بيزيرا

إعلامي : خوان بيزيرا مبسوط وفخور باللعب في الزمالك

بالصور

بحضور نجوم الفن .. لقطات جديدة من حفل زفاف حاتم صلاح

حاتم صلاح وزوجته
حاتم صلاح وزوجته
حاتم صلاح وزوجته

مهرجان الجونة السينمائي يعلن عن جوائز لجنة تحكيم " نتباك " و"فيبريسي" ضمن فعاليات ختام منصة سيني جونة لدعم الأفلام

حفل ختام منصة سيني جونة
حفل ختام منصة سيني جونة
حفل ختام منصة سيني جونة

دي-كاف يواصل فعاليات برنامجه المهني ويقدم 4 عروض فنية جديدة ضمن الملتقى الدولي للفنون العربية المعاصرة

مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف
مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف
مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف

بعد تقبيله يد محمد عبده.. سليم سحاب يدافع عن هاني فرحات: تصرف إنساني

سليم سحاب وهاني فرحات
سليم سحاب وهاني فرحات
سليم سحاب وهاني فرحات

هدى المفتى

ماذا حدث لأمعاء هدى المفتي؟ رضوى الشربيني تكشف السر الخطير لنحافتها

الرئيس عبدالفتاح السيسي

شاهد اللقطات الأبرز.. متحدث الرئاسة ينشر فيديو يلخص زيارة السيسي لبلجيكا

منة شلبي واحمد الجنايني

بعد أنباء زواجهما.. أول ظهور لـ منة شلبي والمنتج أحمد الجنايني

محمد صلاح

تصرف مفاجئ من محمد صلاح يثير الشكوك حول مستقبله مع ليفربول

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

