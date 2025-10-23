شريف عامر: نتنياهو ما زال مصرًا على رفض وجود أي سلطة فلسطينية بغزة

قال الإعلامي شريف عامر، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ما زال مصرًا على رفض وجود أي سلطة فلسطينية في قطاع غزة، سواء كانت السلطة الوطنية أو حركة حماس أو حتى بوساطة تركية، مشيرًا إلى أن الأمل يبقى في ألا تنفلت الأمور وأن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار.

حجم الكارثة الإنسانية

وأضاف شريف عامر، خلال حديثه ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن غزة عانت وتعاني وستظل تعاني لفترة طويلة، في ظل الدمار الهائل الذي خلّفته الحرب، لافتًا إلى أن الأمم المتحدة نفسها أعلنت أنها لا تعرف كيف يمكن إزالة كل هذا الحطام من القطاع، في إشارة إلى حجم الكارثة الإنسانية هناك.



وعلق شريف عامر، على تصريح وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش برفض التطبيع مع السعودية ثم عاد واعتذر، قائلا: "نقول له إن السعودية هي التي لا تريد التطبيع مع إسرائيل، وقد وضعت شرطًا واضحًا بإقامة دولة فلسطينية".

واختتم شريف عامر حديثه مؤكدًا أن إسرائيل اعتادت الكذب وتعيش أزمة اعتراف، موضحًا أن الدول العربية لا تعاني أزمة ثقة أو بحثًا عن قبول، بل إسرائيل هي التي تسعى لأن يُعترف بها وتُعامل كدولة طبيعية في المنطقة.