شريف عامر: مصر شهدت خلال الشهرين الماضيين تدفقات مالية تُقدر بنحو ملياري دولار

أكد الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج "يحدث في مصر"، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الاتحاد الأوروبي تُعد زيارة بالغة الأهمية، خاصة في ظل الزخم الاقتصادي الذي تشهده العلاقات المصرية الأوروبية خلال الفترة الأخيرة.

حجم الاستثمارات الأجنبية

وأوضح شريف عامر، خلال تقديم برنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن مصر شهدت خلال الشهرين الماضيين تدفقات مالية تُقدر بنحو ملياري دولار، مشيرًا إلى أن 32% من حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر خلال عام 2024 جاءت من دول الاتحاد الأوروبي.

وأضاف شريف عامر، أن القمة المصرية الأوروبية الأولى تُركّز بشكل أساسي على الملف الاقتصادي، إذ يشارك فيها نحو 30 شخصية تمثل 60 شركة أوروبية، إلى جانب ممثلين عن 100 شركة مصرية، في إطار مناقشات تهدف إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية وتوسيع مجالات التعاون بين الجانبين.

وأشار شريف عامر، إلى أن الرئيس السيسي يصطحب معه فريقًا اقتصاديًا رفيع المستوى لمتابعة تفاصيل الملفات الاستثمارية، مؤكدًا أن حجم الشراكات والاستثمارات بين مصر والاتحاد الأوروبي كبير وضخم، ويعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين الطرفين.