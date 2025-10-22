قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الذهب والفضة تواصل الهبوط بعد أكبر موجة بيع منذ 12 سنة
المئات يشاهدون ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بأبوسمبل..شاهد
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 22-10-2025
عيار 21 يخسر 300 جنيه دفعة واحدة.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق
هل الشيب المبكر سببه التوتر؟ إليك رأي الأطباء
اعتقال رجل صدم بسيارته حاجزا أمنيا خارج البيت الأبيض
بإبداع 15 شيفا .. الرمان المنفلوطي يجذب سياح الغردقة
400 قناة فضائية تطلب البث المباشر لافتتاح المتحف المصري الكبير
"نيويورك تايمز": ترامب يطالب وزارة العدل بتعويض230 مليون دولار عن تحقيقات فيدرالية سابقة
"الداخلية" تواصل فعاليات مبادرة "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات الأسرة بأسعار مخفضة
300 شاحنة مساعدات تستعد لدخول قطاع غزة اليوم
كبير الأثريين: تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني يحمل بداخله عبقرية المصري |فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم الأربعاء 22-10-2025

مواعيد القطارات
مواعيد القطارات
محمد عبد الفتاح

نستعرض مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة ، والتى تتنوع فيها رحلات القطارات التي تنطلق من أسوان إلى القاهرة وفقاً لنوع القطار.

 ويفضل الكثيرون القطارات المكيفة مثل الإسباني أو الروسي التي تقدم رحلة سريعة ومريحة إلى محافظات الصعيد مثل إدفو والأقصر وقنا وسوهاج.

أما بالنسبة للمسافرين إلى القاهرة، فيفضلون استقلال قطارات الـVIP، أو قطارات النوم، أو قطار التالجو، وذلك لسرعتها وراحة رحلاتها مقارنة بباقي القطارات.

 وتتميز هذه القطارات بوقفات أقل في المحطات، مما يقلل من زمن الرحلة ويزيد من الراحة.

مواعيد قطارات الـ VIP

قطار رقم 2011 VIP أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 5.15 ويصل الساعة 18.00

قطار رقم 981 VIP أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 5.30 صباحا ويصل الساعة 19.35 .

قطار رقم 983 VIP أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 7.30 صباحا ويصل 21.40 .

قطار رقم 997 VIP أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 20.45 مساء.

مواعيد القطارات

تتوافر تذاكر قطارات الـVIP في درجتين، الأولى والثانية.

مواعيد قطار التالجو

قطار رقم 2031 أسوان القاهرة (تالجو) موعد قيامه الساعة 19.00 عصرا.

تتوافر تذاكر قطار التالجو في الدرجتين الأولى والثانية.

مواعيد قطارات النوم

قطار رقم 87 / نوم / أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 17.15 .

قطار رقم 83 / نوم أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 16.20 .

قطار رقم 1089: 19:40 مساءً

قطار رقم 1087: 8:15 مساءً

مواعيد قطارات متنوعة

قطار رقم 81 أسوان القاهرة (تهوية ديناميكية) موعد قيامه الساعة 4.30

قطار رقم 1013 أسوان القاهرة (روسى) موعد قيامه الساعة 13.30 ويصل 3.55 .

قطار رقم 1015 أسوان الإسكندرية (تهوية) موعد قيامه الساعة 17.30 عصرا.

قطار رقم 2009 أسوان القاهرة (اسبانى مطور) موعد قيامه الساعة 18.10

قطار رقم 187 السد العالى أسوان القاهرة (تهوية) موعد قيامه الساعة 18.30 مساء.

قطار رقم 1011 أسوان القاهرة (تهوية) موعد قيامه الساعة 23.20 مساء.

قطار رقم 91 السد العالى أسوان القاهرة (تهوية) موعد قيامه الساعة 22.40 مساء.

 تتوافر تذاكر قطار النوم بنظام الكابينة، التي تحتوي على سريرين، وتقدم الوجبات للمسافرين.

وتشهد محطة القطارات توافد للمواطنين لحجز تذاكر القطارات المتعددة، وفقًا للجداول الزمنية التي أقرتها هيئة السكة الحديد بشأن مواعيد السفر، فضلًا عن العائدين من المحافظات الأخرى. 

وتوافد العديد من المواطنين على محطة قطارات أسوان من سكان المراكز والتي تشمل دراو وكوم أمبو وإدفو، لشراء التذاكر بمحطة قطارات أسوان، للتنقل عبر الرحلات المتجهة داخل حدود المحافظة سواء المتجهة إلى مراكز إدفو وكوم أمبو ودراو. 

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب في مصر الآن

يخسر 2000 جنيه.. سعر الجنيه الذهب ختام تعاملات الثلاثاء

تراجع عنيف يجتاح أسعار الذهب في مصر والعالم اليوم الثلاثاء

تراجع عنيف يجتاح أسعار الذهب في مصر والعالم اليوم الثلاثاء

الذهب عالميا

تحذيرات.. الارتفاع التاريخي في أسعار الذهب قد يكون مؤقتا | تفاصيل

كوكب الأرض

ناسا بدأت العد التنازلي.. ما موعد نهاية الحياة على كوكب الأرض؟

الفقيد

مباراة مأساوية في الدقهلية تنتهي بوفاة لاعب شاب بعد ابتلاع لسانه

سعر الذهب في مصر

بعد موجة تراجع أمس.. أسعار الذهب في مصر بمستهل اليوم الأربعاء

المتهمات

حبس 11 متهمة يمارسن الرذيلة بالدقهلية

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يهنئ تاكاياشي بانتخابها أول رئيسة وزراء لليابان.. ويؤكد تطلعه لتطوير الشراكة الاستراتيجية

ترشيحاتنا

أرشيفية

الفقي: مصر تملك رصيدا حضاريا ضخما رغم نهب آثارها عبر تاريخها

المساعدات

قيود وعراقيل الاحتلال تعيق دخول المساعدات بالكم الكافي لقطاع غزة

المساعدات

شاحنات المساعدات الإنسانية تتجه لمعبر كرم أبو سالم تمهيدا لدخولها غزة

بالصور

هل الشيب المبكر سببه التوتر؟ إليك رأي الأطباء

هل الشيب المبكر سببه التوتر؟ إليك رأي الأطباء
هل الشيب المبكر سببه التوتر؟ إليك رأي الأطباء
هل الشيب المبكر سببه التوتر؟ إليك رأي الأطباء

طريقة عمل البطاطا بالبشاميل.. حلوى شتوية لذيذة وغنية بالطاقة

لتحضير البشاميل: 2 ملعقة كبيرة زبدة 2 ملعقة كبيرة دقيق 2 كوب لبن 2 ملعقة سكر فانيليا
لتحضير البشاميل: 2 ملعقة كبيرة زبدة 2 ملعقة كبيرة دقيق 2 كوب لبن 2 ملعقة سكر فانيليا
لتحضير البشاميل: 2 ملعقة كبيرة زبدة 2 ملعقة كبيرة دقيق 2 كوب لبن 2 ملعقة سكر فانيليا

بعد إصابة 18 طالبًا بالجدري المائي في مدرسة بالمنوفية.. أعراض المرض وطرق الوقاية

ما هو الجدري المائي
ما هو الجدري المائي
ما هو الجدري المائي

طريقة عمل البصارة.. أكلة مصرية غنية بالبروتين وسهلة التحضير

طريقة عمل البصارة
طريقة عمل البصارة
طريقة عمل البصارة

فيديو

رنا رئيس

بإطلالة جذابة ومثيرة.. أول ظهور لـ رنا رئيس بعد تعرضها لأزمة صحية | شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

المزيد