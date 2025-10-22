تضامن البحر الأحمر تعلن فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة البحر الأحمر عن فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم 1447هـ – 2026م، بدءًا من اليوم الأربعاء 22 أكتوبر وحتى الخميس 6 نوفمبر المقبل.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتورة مايا مرسي، رئيسة مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج.

وأوضح محمد حسين، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر، أن التقديم متاح فقط لأعضاء الجمعيات الأهلية المسجلة رسميًا بالمحافظة والمستوفاة للشروط، مشيرًا إلى أن القرعة الإلكترونية المركزية ستُجرى منتصف نوفمبر عبر بوابة الحج الموحدة المصرية، لاختيار الفائزين من جميع المحافظات، على أن تُعلن النتائج النهائية بنظام الأصلي والاحتياطي بنسبة 30% من إجمالي المتقدمين.

وأضاف أن وزارة التضامن الاجتماعي خصصت هذا العام 12 ألف تأشيرة حج تُنفَّذ من خلال المؤسسة القومية لتيسير الحج، مع توفير أفضل الخدمات لحجاج الجمعيات الأهلية، بدءًا من إجراءات السفر وحتى الإقامة والتنقلات بالمشاعر المقدسة، لضمان راحة الحجاج المصريين وتيسير أدائهم للمناسك.

وبيّن مدير المديرية أن من أبرز شروط التقديم أن يكون المتقدم عضوًا عاملًا أو منتسبًا بإحدى الجمعيات الأهلية ومسددًا لاشتراكه السنوي، وألا يكون قد سبق له أداء فريضة الحج من قبل، وأن يكون مصري الجنسية ومقيمًا بدائرة المحافظة طبقًا لبطاقة الرقم القومي، وألا يقل عمره عن 21 عامًا في 8 فبراير 2026، باستثناء المرافقين للوالدين ممن بلغوا 18 عامًا.

كما أوضح أن هناك فئات مرضية مستثناة من التقديم وفقًا لتعليمات وزارة الصحة، تشمل مرضى الفشل الكلوي وتليف الرئة والحالات المتقدمة من أمراض القلب أو الكبد أو الأورام، إلى جانب السيدات الحوامل ومرضى الزهايمر والأمراض المعدية النشطة، حفاظًا على سلامتهم أثناء أداء المناسك.

وشدد حسين على أنه لا يجوز التسجيل في أكثر من جهة سواء بوزارة الداخلية أو السياحة أو الجمعيات الأهلية، إذ يتم اعتماد الطلب الأول فقط عبر بوابة الحج الموحدة المصرية (hij.moi.gov.eg)، مع ضرورة أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ التقديم.

وفي ختام تصريحاته، دعا مدير مديرية التضامن الجمعيات الأهلية إلى تسهيل إجراءات التقديم لأعضائها ومراجعة البيانات بدقة قبل تسليم الطلبات، مؤكدًا أنه سيتم استبعاد أي طلب غير مستوفٍ للشروط أو يتضمن بيانات غير صحيحة، في إطار الحرص على ضمان العدالة والشفافية في اختيار حجاج الجمعيات الأهلية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استعدادات وزارة التضامن الاجتماعي المبكرة لموسم الحج الجديد، لضمان تقديم خدمات متميزة وتنظيم دقيق يليق بالمواطن المصري الحاج.