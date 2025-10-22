الأقصر.. احتفالية كيان سند شباب الصعيد تكرم أبطال حرب أكتوبر

شهد الدكتور هشام أبوزيد نائب محافظ الأقصر، الاحتفالية التي نظمها كيان سند شباب الصعيد بمحافظة الأقصر التابع لاتحاد الكيانات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة، بالمسرح الروماني بمكتبة مصر العامة بمدينة الأقصر، لتكريم شهداء ومصابي العمليات الحربية والأبطال الذين شاركوا في حرب السادس من أكتوبر، وذلك بمناسبة إحياء ذكرى احتفالات انتصارات أكتوبر المجيدة.

وتضمنت الاحتفالية تكريم ٣٠ أسرة من الشهداء ومصابي العمليات الحربية ومن الأبطال الذين شاركوا في حرب السادس من أكتوبر من أبناء محافظة الأقصر، وذلك بحضور محمد عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور محمد مفتاح المنسق العام لكيان سند شباب الصعيد بالأقصر، وشيماء سالمان نائب المنسق العام لكيان سند شباب الصعيد، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

من جانبه توجه نائب محافظ الأقصر، بالتحية والتقدير لأبطال حرب السادس من أكتوبر ولأسرهم، ناقلا لهم تحيات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، مؤكدا أن حرب السادس من أكتوبر تمثل مبعث افتخار واعتزاز للشعب المصري وتجسيدا لصموده وعزيمته ورفضه للاستسلام وإصراراه على تحقيق النصر، حيث اتفق جميع المصريون على مبدأ تحرير كامل الأرض رغم كافة التحديات التي أعقبت النكسة فكان انتصار السادس من أكتوبر يمثل ملحمة كبرى حققها الجيش والشعب المصري، مؤكدا أنه يجب أن يستلهم الجيل الحالي من روح أكتوبر عدم الاستسلام واليأس والإصرار على تحقيق الهدف والتطور للأفضل رغم أي تحديات.