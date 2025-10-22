قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحة تطلق خريطة إلكترونية لتحديد أقرب وحدة فحص لكل سيدة
رويترز: متحف اللوفر يفتح أبوابه للمرة الأولى بعد حادث السرقة
المفتي من ماليزيا: صوت المرأة واسمها ليسا عورة والإسلام برئ من الفتاوى الشاذة
قرقاش يدعو لقيام دولة فلسطينية.. ويحذر من ضم الضفة للاحتلال
الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025
فضيحة شركة سيارات صينية بعد اكتشاف مخازنها السرية في أستراليا
مجدي يوسف: المصريون شكلوا أكبر تجمع ببروكسل لحظة استقبال الرئيس السيسي
أطول طابور.. اصطفاف آلاف السائحين لمتابعة تعامد الشمس على رمسيس الثاني
وزير المالية: التمويل المختلط يلعب دورًا مؤثرًا فى دفع المسار التنموى
وزير الصحة يبحث مع نظيره السوداني تعزيز التعاون الطبي ودعم الشعب الشقيق
الأهلي يواجه الاتحاد في أول اختبار محلي للمدرب الدنماركي ييس توروب
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 24 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية
صحة الأقصر تتابع سير العمل بالمنشآت الطبية بالزينية

صحة الأقصر تتابع سير العمل بالمنشآت الطبية بالزينية وتختتم قافلة الحبيل بالكشف على 757 حالة
صحة الأقصر تتابع سير العمل بالمنشآت الطبية بالزينية وتختتم قافلة الحبيل بالكشف على 757 حالة
 أجرى الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر ، جولة ميدانية لتفقد عدد من المنشآت الصحية بمركز الزينية.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزارة الصحة والسكان، وتعليمات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة وضمان تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين.

بدأت الجولة بزيارة وحدة الزينية بحري الصحية، حيث تابع وكيل الوزارة سير العمل وانتظام تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية وخدمات تنظيم الأسرة، كما تفقد المعمل وعيادة الأسنان والصيدلية، واطمأن على توافر التطعيمات والمستلزمات الطبية، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بمعايير الجودة وتقديم أفضل خدمة ممكنة للمترددين على الوحدة.

كما تفقد وكيل الوزارة مقر إدارة الزينية الصحية، واطلع على مخزن التطعيمات وآلية حفظ وتداول الطعوم ومتابعة أعمال الصيانة الخاصة بها، إلى جانب غرفة الترصد الوبائي لمراجعة مؤشرات الترصد داخل نطاق الإدارة.

وعقد الدكتور أحمد أبو العطا، اجتماعًا مع مدير الإدارة والفريق الإشرافي لمناقشة مؤشرات الأداء وسبل رفع كفاءة العمل داخل الوحدات التابعة، والعمل على تذليل أي معوقات تواجه تقديم الخدمات الصحية.

واختتم وكيل الوزارة ، جولته بمتابعة عمل فرق المبادرات الرئاسية ضمن حملة "100 يوم صحة" المتواجدة بموقع شركة توزيع الكهرباء بالزينية، والتي تقدم فحوصات الضغط والسكر العشوائي والتراكمي والدهون الثلاثية والإعتلال الكلوي للمواطنين.

وفي سياق متصل، وبالتنسيق مع الدكتورة نهاد نصر الدين منسق القوافل الطبية بالمديرية، تابع وكيل وزارة الصحة ختام أعمال القافلة الطبية بمركز شباب الحبيل، والتي شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين، حيث تم الكشف على 757 حالة وصرف العلاج المجاني لهم ضمن جهود القطاع الصحي لتوفير الرعاية الطبية المتكاملة في مختلف أنحاء المحافظة.

سعر الجنيه الذهب في مصر الآن

يخسر 2000 جنيه.. سعر الجنيه الذهب ختام تعاملات الثلاثاء

تراجع عنيف يجتاح أسعار الذهب في مصر والعالم اليوم الثلاثاء

تراجع عنيف يجتاح أسعار الذهب في مصر والعالم اليوم الثلاثاء

سعر الذهب في مصر

بعد موجة تراجع أمس.. أسعار الذهب في مصر بمستهل اليوم الأربعاء

أسعار الذهب

عيار 21 يخسر 300 جنيه دفعة واحدة.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

الفقيد

مباراة مأساوية في الدقهلية تنتهي بوفاة لاعب شاب بعد ابتلاع لسانه

المتهمات

حبس 11 متهمة يمارسن الرذيلة بالدقهلية

صورة أرشيفية

سلب عذريتها.. قرار عاجل ضد عجوز متهم بالاعتداء على فتاة قاصر بسمنود

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يهنئ تاكاياشي بانتخابها أول رئيسة وزراء لليابان.. ويؤكد تطلعه لتطوير الشراكة الاستراتيجية

أرمنت تسترد 138 فدانًا من أملاك الدولة وتطلق أول شركة لعصر الزيوت وتواصل تحسين الخدمات

أرمنت تسترد 138 فدانًا من أملاك الدولة وتطلق أول شركة لعصر الزيوت

صحة الأقصر تتابع سير العمل بالمنشآت الطبية بالزينية وتختتم قافلة الحبيل بالكشف على 757 حالة

صحة الأقصر تتابع سير العمل بالمنشآت الطبية بالزينية

مجلس شؤون البيئة بجامعة الأقصر يبحث إطلاق مشروعات لخدمة البيئة والمجتمع

مجلس شؤون البيئة بجامعة الأقصر يبحث إطلاق مشروعات لخدمة البيئة والمجتمع

بالصور

الفيتامينات للأطفال.. هل هي ضرورية أم موضة؟

الفيتامينات للأطفال.. هل هي ضرورية أم موضة؟
الفيتامينات للأطفال.. هل هي ضرورية أم موضة؟
الفيتامينات للأطفال.. هل هي ضرورية أم موضة؟

لو بتحن للماضي.. كيا تطلق معطر جو برائحة البنزين لأصحاب السيارات الكهربائية

معطر جو كيا
معطر جو كيا
معطر جو كيا

فضيحة شركة سيارات صينية بعد اكتشاف مخازنها السرية في أستراليا

BYD
BYD
BYD

هل الشيب المبكر سببه التوتر؟ إليك رأي الأطباء

هل الشيب المبكر سببه التوتر؟ إليك رأي الأطباء
هل الشيب المبكر سببه التوتر؟ إليك رأي الأطباء
هل الشيب المبكر سببه التوتر؟ إليك رأي الأطباء

رد البنتاجون الساخر

«أمك اشترتها له».. تعليق ساخر من البنتاجون حول ربطة عنق وزير الدفاع

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

المزيد