صحة الأقصر تتابع سير العمل بالمنشآت الطبية بالزينية

أجرى الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر ، جولة ميدانية لتفقد عدد من المنشآت الصحية بمركز الزينية.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزارة الصحة والسكان، وتعليمات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة وضمان تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين.

بدأت الجولة بزيارة وحدة الزينية بحري الصحية، حيث تابع وكيل الوزارة سير العمل وانتظام تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية وخدمات تنظيم الأسرة، كما تفقد المعمل وعيادة الأسنان والصيدلية، واطمأن على توافر التطعيمات والمستلزمات الطبية، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بمعايير الجودة وتقديم أفضل خدمة ممكنة للمترددين على الوحدة.

كما تفقد وكيل الوزارة مقر إدارة الزينية الصحية، واطلع على مخزن التطعيمات وآلية حفظ وتداول الطعوم ومتابعة أعمال الصيانة الخاصة بها، إلى جانب غرفة الترصد الوبائي لمراجعة مؤشرات الترصد داخل نطاق الإدارة.

وعقد الدكتور أحمد أبو العطا، اجتماعًا مع مدير الإدارة والفريق الإشرافي لمناقشة مؤشرات الأداء وسبل رفع كفاءة العمل داخل الوحدات التابعة، والعمل على تذليل أي معوقات تواجه تقديم الخدمات الصحية.

واختتم وكيل الوزارة ، جولته بمتابعة عمل فرق المبادرات الرئاسية ضمن حملة "100 يوم صحة" المتواجدة بموقع شركة توزيع الكهرباء بالزينية، والتي تقدم فحوصات الضغط والسكر العشوائي والتراكمي والدهون الثلاثية والإعتلال الكلوي للمواطنين.

وفي سياق متصل، وبالتنسيق مع الدكتورة نهاد نصر الدين منسق القوافل الطبية بالمديرية، تابع وكيل وزارة الصحة ختام أعمال القافلة الطبية بمركز شباب الحبيل، والتي شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين، حيث تم الكشف على 757 حالة وصرف العلاج المجاني لهم ضمن جهود القطاع الصحي لتوفير الرعاية الطبية المتكاملة في مختلف أنحاء المحافظة.