محافظات

نائب محافظ الأقصر يتابع فعاليات معسكر ريادة الأعمال لمناهضة ختان الإناث

شمس يونس

تفقد الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر فعاليات المعسكر التدريبي لما قبل الاحتضان للحاضنة الابتكارية لريادة الأعمال الاجتماعية، والذي يحمل عنوان «برنامج حاضنة الأعمال الابتكارية للقضاء على ختان الإناث»، والمقام بالشراكة بين المجلس القومي للمرأة – مركز تنمية مهارات المرأة، ومحافظة الأقصر، وفرع المجلس بالمحافظة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA، ضمن أهداف اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث.

يهدف البرنامج إلى تعزيز ثقافة التفكير الإبداعي وريادة الأعمال الاجتماعية بين الشباب، وتمكينهم من تطوير مشروعات تنموية تساهم في رفع الوعي المجتمعي بمخاطر ختان الإناث، ودعم جهود الدولة في إنهاء هذه الممارسة الضارة.

وتعد المرحلة الحالية استكمالاً للمرحلة الأولى التي أُطلقت في نوفمبر 2023، حيث تم خلالها اختيار 20 فكرة مشروع من أصل 28 مشاركة، وتقديم دعم فني ومالي لها. وتشهد المرحلة الثانية، التي بدأت في 16 أكتوبر الجاري وتستمر حتى 23 أكتوبر 2025، تنفيذ برنامج تدريبي مكثف يتناول موضوعات حول ريادة الأعمال، دراسة الجدوى، التسويق، التمويل، والإدارة، إلى جانب جلسات توعوية متخصصة حول جريمة ختان الإناث من الجوانب الطبية والقانونية والإعلامية.

ومن المقرر اختيار خمس مشروعات فائزة للحصول على تمويل تأسيسي لإطلاق نماذج أولية لمشروعات اقتصادية مجتمعية. وقد نجحت عدة مشروعات من المرحلة الأولى في تحقيق نتائج إيجابية داخل مجتمعاتها، وتمكنت بعض المشاركات من تغيير مفاهيم تقليدية والمساهمة في تقليل معدلات الختان.

وأكد نائب محافظ الأقصر أن البرنامج يمثل نموذجًا ملهمًا لتكاتف الجهود الوطنية والدولية من أجل تمكين المرأة ومواجهة العادات الضارة، مشيراً إلى أن المعسكر يتيح فرصة حقيقية للشباب للمشاركة في بناء مجتمع أكثر وعياً وتقدماً.

وشدد على حرص محافظة الأقصر على دعم كل المبادرات التي ترفع من مكانة المرأة وتحافظ على

