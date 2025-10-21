محافظ الأقصر يعقد اجتماعًا لمناقشة حصر المتغيرات المكانية

عقد المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، اجتماعًا مع رؤساء المراكز والمدن، بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام للمحافظة، واللواء دكتور هشام الشيمي السكرتير العام المساعد، والمهندسة هناء العربي مدير المكتب الفني للمحافظ، وذلك لمناقشة الجدول الوارد من وزارة التنمية المحلية بشأن حصر المتغيرات الغير قانونية.

وخلال الاجتماع، وجّه محافظ الأقصر بحصر وتصنيف الأعداد الواردة في الجدول بدقة، وتحديد الإعداد التى تقدمت للتصالح ، والملفات التى لم تتقدم بالتصالح، وذلك بالتنسيق مع مديرية الزراعة بالأقصر، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي تستوجب الإزالة.

كما شدد محافظ الأقصر على ضرورة عدم استلام الملفات غير مكتملة الأوراق، وتسهيل وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين، وبشأن ملف التقنين ، أكد محافظ الأقصر الالتزام بتحرير عقود إيجار للأراضي ولاية الاصلاح الزراعى .