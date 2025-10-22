مجلس شؤون البيئة بجامعة الأقصر يبحث إطلاق مشروعات لخدمة البيئة والمجتمع

عقد مجلس شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأقصر جلسته برئاسة الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس الجامعة، وبحضور أمانة المجلس برئاسة الدكتورة هناء محمد حامد، ووكلاء الكليات أعضاء المجلس، لمناقشة عدد من الفعاليات المتعلقة بخدمة المجتمع والبيئة ودعم الأنشطة التنموية بالجامعة.

كما تمت الموافقة على خطة الأنشطة الطلابية للمكتب الأخضر للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2025/2026، وعلى خطة تنظيم قوافل طبية بالتنسيق مع مديرية الصحة بالأقصر لخدمة القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وناقش المجلس مقترح إنشاء مجلة علمية محكّمة للدراسات النفسية تتبع مركز الدعم النفسي والتربوي بالجامعة.

كما وافق المجلس على تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" لمكافحة الهجرة غير الشرعية، بالتعاون مع منطقة الوعظ بالأزهر الشريف والمجلس القومي للمرأة.

وفي إطار دعم المبادرات الصحية، وافق المجلس على تنفيذ برنامج "جيل بلا تبغ" لمواجهة ظاهرة التدخين، من خلال عقد ندوات وورش عمل توعوية بالتعاون مع كلية الطب والإدارة الطبية.

كما اعتمد المجلس خطة أنشطة مركز تنمية الحرف اليدوية والتقليدية للنصف الأول من العام الجامعي الجديد، ووافق في ختام اجتماعه على تنظيم مهرجان طلابي لفرق الكشافة على مستوى الجامعة خلال شهر نوفمبر المقبل بمشاركة جامعة الأقصر الأهلية.