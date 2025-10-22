جولة مفاجئة لمدير الرعاية الصحية بالأقصر على 3 مستشفيات ومركز لطب الأسرة

أجرى الدكتور محمد شعبان، مدير عام فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، جولة ميدانية مفاجئة في الساعات الأولى من فجر اليوم على عدد من المستشفيات التابعة للفرع.

وشملت الجولة مستشفيات طيبة التخصصي بإسنا، والأطفال التخصصي بالعديسات، وإيزيس للنساء والولادة، ومركز طب الأسرة بالطود، لمتابعة انتظام العمل والاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وخلال الجولة، تفقد مدير الفرع أقسام العنايات المركزة والطوارئ في المستشفيات الثلاثة، وراجع ملفات المرضى ونسب الإشغال ومستوى الجاهزية لاستقبال الحالات الحرجة، كما تابع تواجد الفرق الطبية والتمريضية داخل النوبتجيات الليلية والتزامهم بتطبيق البروتوكولات الطبية المعتمدة.

كما حرص الدكتور محمد شعبان على التحدث مع المرضى وذويهم والاستماع إلى آرائهم حول مستوى الخدمة الطبية وجودة التعامل، مؤكدًا أن الهيئة تعمل على أن يشعر كل مريض بالأمان داخل منشآتها في أي وقت من اليوم.

وأشاد مدير عام الفرع بمستوى الأداء والانضباط الواضح للعاملين داخل المستشفيات الثلاثة، موجّهًا الشكر للفرق الطبية والتمريضية لما لمسه من حرصهم على تقديم الخدمة بأعلى درجات الكفاءة والإنسانية.

وأكد أن هذه الجولات المفاجئة ستستمر بشكل دوري لمتابعة جودة الخدمة وتعزيز الرقابة الميدانية، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الهيئة ومواكبةً لجهود الدولة في تطوير المنظومة الصحية الشاملة التي تضع المواطن في قمة أولوياتها.

ورافق مدير الفرع خلال الجولة كلٌ من:

الدكتور عرفه الهواري مدير إدارة الرعاية الثانوية،

الدكتور كيرلس طلعت مدير إدارة رضا المنتفعين،

والدكتور محمد عثمان مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي،

والدكتور أحمد إبراهيم مدير مكافحة العدوى، والمهندس أحمد عيد مدير الإدارة الهندسية، ومحمد عبدالعزيز مدير الشئون الإدارية، والدكتور ضياء فياض مسئول قسم الطوارئ بفرع الهيئة بالأقصر.