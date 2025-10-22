قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أشتري ذهب الآن أم أنتظر؟.. نصائح مهمة من شعبة المعدن النفيس
نتنياهو يزعم عزل حماس والنجاح في إعادة المحتجزين
حالة الطقس.. صباح البلد يستعرض درجات الحرارة المتوقعة اليوم
تحذيرات فلسطينية: أجزاء من المسجد الأقصى مهددة بالانهيار
تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. مستقبل وطن يتبرع بتكاليف علاج 250 حالة بمستشفى جراحات اليوم الواحد..فيديو
الهلال الأحمر المصري يطلق القافلة الـ 56 بحمولة 8300 طن مساعدات للفلسطينيين
فحوصات وتحاليل طبية دورية ضرورية للمرأة كل عام
اكتشافات بترولية جديدة بالصحراء الغربية من طبقات تنتج لأول مرة.
الاحتلال يواصل إجرامه في الضفة الغربية.. اعتقالات ومداهمات وحصار للناس بالشوارع
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة لمناقشة عدد من الملفات
قبل خطفه .. بيراميدز ينهي الجدل ويجدد لنجمه لمدة عامين
انفجار شاحنة وقود في نيجيريا يسقط 71 ضحية
محافظات

جولة مفاجئة لمدير الرعاية الصحية بالأقصر على 3 مستشفيات ومركز لطب الأسرة

جولة مفاجئة لمدير الرعاية الصحية بالأقصر على مستشفيات “طيبة” باسنا و”الأطفال” بالعديسات و”إيزيس” ومركز طب الأسرة بالطود.
شمس يونس

أجرى الدكتور محمد شعبان، مدير عام فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، جولة ميدانية مفاجئة في الساعات الأولى من فجر اليوم على عدد من المستشفيات التابعة للفرع.

وشملت الجولة مستشفيات طيبة التخصصي بإسنا، والأطفال التخصصي بالعديسات، وإيزيس للنساء والولادة، ومركز طب الأسرة بالطود، لمتابعة انتظام العمل والاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وخلال الجولة، تفقد مدير الفرع أقسام العنايات المركزة والطوارئ في المستشفيات الثلاثة، وراجع ملفات المرضى ونسب الإشغال ومستوى الجاهزية لاستقبال الحالات الحرجة، كما تابع تواجد الفرق الطبية والتمريضية داخل النوبتجيات الليلية والتزامهم بتطبيق البروتوكولات الطبية المعتمدة.

كما حرص الدكتور محمد شعبان على التحدث مع المرضى وذويهم والاستماع إلى آرائهم حول مستوى الخدمة الطبية وجودة التعامل، مؤكدًا أن الهيئة تعمل على أن يشعر كل مريض بالأمان داخل منشآتها في أي وقت من اليوم.

وأشاد مدير عام الفرع بمستوى الأداء والانضباط الواضح للعاملين داخل المستشفيات الثلاثة، موجّهًا الشكر للفرق الطبية والتمريضية لما لمسه من حرصهم على تقديم الخدمة بأعلى درجات الكفاءة والإنسانية.

وأكد أن هذه الجولات المفاجئة ستستمر بشكل دوري لمتابعة جودة الخدمة وتعزيز الرقابة الميدانية، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الهيئة ومواكبةً لجهود الدولة في تطوير المنظومة الصحية الشاملة التي تضع المواطن في قمة أولوياتها.

ورافق مدير الفرع خلال الجولة كلٌ من:
الدكتور عرفه الهواري مدير إدارة الرعاية الثانوية،
الدكتور كيرلس طلعت مدير إدارة رضا المنتفعين،
والدكتور محمد عثمان مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي،
والدكتور أحمد إبراهيم مدير مكافحة العدوى، والمهندس أحمد عيد مدير الإدارة الهندسية، ومحمد عبدالعزيز مدير الشئون الإدارية، والدكتور ضياء فياض مسئول قسم الطوارئ بفرع الهيئة بالأقصر.

أسعار الذهب

شوبير

وفد من الشباب والرياضة وطلبة الجامعات يزور قوات المظلات وسايلو فودز

في 6 دقايق بس.. حضّر ألذ توست بيتزا بدون فرن

محمد ماهر

