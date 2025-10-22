قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القبض على متهم في واقعة سحل صحفية بسبب إطعام الكلاب بأكتوبر
تأجيل طعن عفاف شعيب على الحكم ببراءة مخرج شهير
مدبولي: المواطن يتحمل فاتورة الإصلاحات التي تقوم بها الدولة
محافظ شمال سيناء: آلاف الجرحى بغزة يتلقون العلاج في المستشفيات المصرية منذ أكتوبر 2023
مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع بعد تحريك الوقود.. وتكليف المحافظين بمتابعة الأسواق
مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع نتيجة تحريك أسعار المحروقات
إيران تعلن عدم العودة للمفاوضات طالما لم تتخلى أمريكا عن نهجهما التوسعي
الحكومة: تسهيل الخدمات على المواطنين عبر التوسع في المنصات الرقمية
رئيس الوزراء: لا مبرر لزيادة الأسعار بسبب الوقود ونشدد على توافر السلع
رئيس الوزراء يوجه بإزالة التعديات على "طرح النهر".. ومراجعة صندوق النقد "قريبة جداً"
إطلاق نار أمام مبنى البرلمان الصربي واستنفار للشرطة
مدبولي: القمة الأوروبية تؤكد أهمية مصر.. والمحافظون مطالبون بضبط الأسعار
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الأقصر.. اجتماع موسع لمتابعة الموسم السياحي الحالي

محافظ الأقصر يعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموسم السياحي الحالي وبحث سبل تطوير المنظومة السياحية والأثرية بالمحافظة
شمس يونس

 عقد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر اجتماعًا موسعًا مع خبراء السياحة والآثار ومديري عدد من الفنادق والمرشدين السياحيين وعدد من المستثمرين الزراعيين، وذلك لبحث سبل دعم وتنشيط السياحة بالمحافظة خلال الموسم الحالي.

حضر اللقاء الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، واللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، والدكتور عبد الغفار وجدي مدير عام آثار الأقصر، ومحمد غزالي مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة.

واستمع محافظ الأقصر خلال الاجتماع إلى المقترحات والأفكار المقدمة من الحضور حول تطوير المنظومة السياحية والأثرية وتعظيم الاستفادة من المقومات الطبيعية والحضارية التي تزخر بها المحافظة، مؤكدًا حرصه على توحيد الجهود بين الجهات المعنية لتحقيق موسم سياحي ناجح يليق بمكانة الأقصر كأكبر متحف مفتوح في العالم.

الاقصر محافظ الاقصر اخبار الاقصر

أسعار الذهب

عيار 21 يخسر 300 جنيه دفعة واحدة.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

سعر الذهب في مصر

بعد موجة تراجع أمس.. أسعار الذهب في مصر بمستهل اليوم الأربعاء

صورة أرشيفية

سلب عذريتها.. قرار عاجل ضد عجوز متهم بالاعتداء على فتاة قاصر بسمنود

لميس الحديدي

لميس الحديدي ترد على تصدّرها التريند بسبب حلق أمينة خليل

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا.. تعرف عليها

ميدو

رفض 20 ألف دولار .. ميدو يُفجّر مفاجأة عن حازم إمام

ميدو

«ابن النادي بجد» .. «ميدو» يكشف سر رفض حازم إمام للظهور الإعلامي

أحمد سعيد أوكا

«أوكا»: الأهلي فاوضني مرتين .. ولهذا السبب رفضت اللعب للزمالك

الاوقاف

الأوقاف تفتتح 17 مسجدًا الجمعة المقبل ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري

البيئة حياة تُروى بالرَّحمة والطفل غرس لا ينمو بالعُنف.. عنوان خطبة الجمعة القادم

فتاوى وأحكام

فتاوى وأحكام| حكم استخدام الذكاء الاصطناعي في مراقبة الموظفين.. وتكرار السورة نفسها بعد الفاتحة في الصلاة.. وما الحكمة من سؤال الله الملائكة عن عباده؟

بالصور

محافظ الشرقية يتفقد سوق اليوم الواحد بمركز الإبراهيمية

محافظ الشرقية
ارتفاع الكوليسترول في الدم.. أسبابه وأعراضه وطرق الوقاية والعلاج

ارتفاع الكوليسترول في الدم أسبابه وأعراضه وطرق الوقاية والعلاج
بسكويت الزبدة بثلاثة مكونات فقط... نكهة الخريف في كل قضمة

بسكويت الزبدة بثلاثة مكونات فقط
وفر فلوسك.. نصائح لتقليل استهلاك البنزين في السيارة

استهلاك البنزين
لصوص ولكن ظرفاء

لصوص ولكن ظرفاء.. عامل يحفر داخل مسجد للوصول لمكتب بريد لسرقته

القوات المسلحة تنظم زيارتين لوفد من وزارة الشباب والرياضة وطلبة الجامعات إلى قوات المظلات وشركة سايلو فودز

وفد من الشباب والرياضة وطلبة الجامعات يزور قوات المظلات وسايلو فودز

رد البنتاجون الساخر

«أمك اشترتها له».. تعليق ساخر من البنتاجون حول ربطة عنق وزير الدفاع

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

