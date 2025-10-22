قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السفير أحمد أبو زيد: زيارة الرئيس السيسي لبروكسل تاريخية وتعزز الشراكة مع أوروبا
النهاية المستحقة.. القصة الكاملة لسقوط عصفور خط الصعيد الجديد في سوهاج
بسمة وهبة: زيارة الرئيس السيسي لبروكسل تعزز التنسيق الأمني بين مصر والاتحاد الأوروبي
مصرع طفلين بعد سقوطهما من الطابق العاشر بدمنهور
ربنا يحفظك يا حبيبي.. تامر حسني يهنئ ابنه بعيد ميلاده
ليفربول يتقدم على فرانكفورت بثلاثية في الشوط الأول بدوري أبطال أوروبا
محافظ البحر الأحمر لصدى البلد: خطط تنموية كبرى لتحويل المحافظة إلى مركز عالمي للسياحة والاستثمار
روشتة من نقيب البيطريين لمواجهة التهديدات الفيروسية العالمية
أوروبا تموّل بـ7.4 مليار يورو.. وتؤكد الالتزام بالقانون الدولي لدعم أمن مصر المائي حول السد الإثيوبي
التقديم في قرعة الحج 2026 .. الشروط والمستندات وخطوات التسجيل إلكترونيًا
سهام صالح: أشفق على عصام الحضري رغم إساءته لي
نجيب ساويرس: أحمد السويدي إنسان شاطر جدا وبيشتغل زيادة عن اللزوم
أخبار البلد

التقديم في قرعة الحج 2026 .. الشروط والمستندات وخطوات التسجيل إلكترونيًا
عبد الفتاح تركي

أعلنت وزارة الداخلية رسميًا عن فتح باب التقديم لقرعة الحج لعام 1447 هـ / 2026 م، موضحة أن استقبال الطلبات مستمر حتى الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 في جميع أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية، إلى جانب إمكانية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.

يأتي هذا الإعلان ضمن خطة الوزارة لتوفير تنظيم ميسر وشفاف لموسم الحج المقبل، عبر استخدام النظام الإلكتروني الموحد للتسجيل، بما يضمن تكافؤ الفرص بين المواطنين المتقدمين ويقلل من التكدس في المقار الشرطية.

واقرأ أيضًا:

قرعة الحج السياحي

طريقة التسجيل الإلكتروني في قرعة الحج 2026

يمكن للمواطنين الراغبين في أداء الفريضة هذا العام التقديم بسهولة عبر البوابة المصرية الموحدة للحج، حيث يتم التسجيل إلكترونيًا باتباع الخطوات الآتية:

  • الدخول إلى البوابة المصرية الموحدة للحج عبر الرابط الرسمي المخصص من وزارة الداخلية.
  • اختيار أيقونة «طلب تسجيل حج قرعة إنترنت».
  • إنشاء حساب شخصي جديد بإدخال البيانات الأساسية مثل الاسم الرباعي، الرقم القومي، تاريخ الميلاد، المحافظة، ورقم الهاتف.
  • تحديد نوع الحج المطلوب سواء «فردي – مرافق – بدل متوفي».
  • رفع صورة البطاقة الشخصية والمستندات المطلوبة بصيغة إلكترونية واضحة.
  • قراءة الشروط والتعليمات جيدًا والموافقة عليها.
  • الضغط على زر «تأكيد الطلب» بعد مراجعة البيانات بدقة.
  • الحصول على رقم طلب إلكتروني يُستخدم لاحقًا في متابعة حالة الطلب أو الاستعلام عن نتيجة القرعة.

بهذه الخطوات البسيطة، يستطيع المواطن إتمام عملية التسجيل من دون الحاجة إلى التوجه للمقار الرسمية، مع ضمان الشفافية وسهولة المتابعة.

قرعة الحج 2025

الشروط العامة للتقديم في قرعة الحج 2026

حددت وزارة الداخلية مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، أبرزها:

  • أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومقيمًا داخل مصر.
  • أن يكون لائقًا صحيًا لأداء المناسك وفقًا لتقارير طبية معتمدة.
  • ألا يقل عمر المتقدم عن 25 عامًا يوم التسجيل.
  • سداد مقدم جدية الحجز خلال المدة المحددة من الجهة المختصة.
  • ألا يكون قد سبق للمتقدم أداء فريضة الحج خلال آخر خمس سنوات.
  • يسمح بوجود مرافق واحد فقط للحالات الخاصة مثل كبار السن وذوي الهمم.

كما نبهت الوزارة إلى ضرورة الالتزام بالدقة في إدخال البيانات الشخصية، إذ إن أي خطأ أو بيانات غير صحيحة يؤدي إلى إلغاء الطلب نهائيًا.

نتيجة قرعة الحج السياحي 2025

الأوراق المطلوبة للتقديم في قرعة الحج 2026

حددت وزارة الداخلية مجموعة من المستندات الضرورية لإتمام التسجيل في القرعة، وتشمل:

  • 6 صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء مقاس 4×6.
  • إيصال سداد مقدم الحجز من البنك أو البريد المصري.
  • صورة بطاقة الرقم القومي سارية لكل من المتقدم والمرافق (إن وُجد).
  • جواز سفر ساري لمدة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ السفر.
  • تقرير طبي معتمد من مستشفى حكومي يوضح الحالة الصحية العامة.
  • شهادة التطعيم ضد الالتهاب السحائي والإنفلونزا الموسمية.
  • صورة من مستندات المرافق في حال وجوده، مع إثبات صلة القرابة.

وأوضحت الوزارة أن جميع المستندات يجب أن تكون واضحة ومطابقة للبيانات المسجلة إلكترونيًا، وأن أي نقص في الأوراق يؤدي إلى استبعاد الطلب تلقائيًا.

الفئات المسموح لها بالتقديم في قرعة الحج 2026

أشارت التعليمات إلى أن الفئات المسموح لها بالتقديم تشمل المواطنين الذين لم يسبق لهم أداء فريضة الحج إطلاقًا، مع شرط تقديم إقرار رسمي يفيد بذلك. وينطبق الشرط نفسه على المرافق في حالة وجوده.

كما حددت الوزارة الحد الأدنى لعمر المتقدم الفردي بـ 21 عامًا، في حين يُسمح بمشاركة المرافقين الذين بلغوا 18 عامًا فقط في حالات كبار السن أو ذوي الهمم، بينما يُمنع تمامًا سفر الأطفال دون 12 عامًا لأي سبب.

ويُشترط أن يكون المرافق من أقارب المتقدم حتى الدرجة الرابعة، مع تقديم مستندات رسمية تثبت صلة القرابة، مؤكدة أنه في حال عدم تقديم ما يثبت العلاقة، يُلغى الطلب بالكامل دون مسؤولية على الوزارة.

مشاهد مؤثرة في قرعة الحج بالإسماعيلية

الفئات الممنوعة من السفر في قرعة الحج

أكدت وزارة الداخلية أن بعض الحالات الصحية يُمنع سفرها حفاظًا على سلامتهم، ومن أبرزها:

مرضى الفشل الكلوي أو تليف الرئة أو أمراض القلب والكبد المتقدمة.

مرضى الزهايمر والسرطان النشط أو الأمراض المعدية.

النساء الحوامل في الشهور الأخيرة أو في حالات الحمل عالية الخطورة.

كما شددت على أن الوزارة تحتفظ بحقها في استبعاد أي متقدم إذا تبين وجود ما يمنع طبيًا من أداء المناسك، وفقًا للتقارير الطبية الرسمية.

قرعة الحج بسوهاج

النتيجة وإعلان أسماء الفائزين بقرعة الحج 2026

بعد انتهاء فترة التقديم في 28 أكتوبر 2025، سيتم إجراء القرعة العلنية الإلكترونية على مستوى الجمهورية خلال الأسابيع التالية، على أن يتم إخطار المواطنين المقبولين عبر الرسائل النصية أو الموقع الإلكتروني.

وسيتم الإعلان عن مواعيد سداد الرسوم النهائية وجدول السفر والإقامة تباعًا من خلال القنوات الرسمية لوزارة الداخلية، بالتنسيق مع وزارة السياحة والطيران المدني.

