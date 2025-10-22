قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيران تعلن عدم العودة للمفاوضات طالما لم تتخلى أمريكا عن نهجهما التوسعي
الحكومة: تسهيل الخدمات على المواطنين عبر التوسع في المنصات الرقمية
رئيس الوزراء: لا مبرر لزيادة الأسعار بسبب الوقود ونشدد على توافر السلع
رئيس الوزراء يوجه بإزالة التعديات على "طرح النهر".. ومراجعة صندوق النقد "قريبة جداً"
إطلاق نار أمام مبنى البرلمان الصربي واستنفار للشرطة
مدبولي: القمة الأوروبية تؤكد أهمية مصر.. والمحافظون مطالبون بضبط الأسعار
سقوط "عصفور" خط الصعيد الجديد في تبادل إطلاق النار مع الأمن بسوهاج
توقف محطة مياه الطود بالأقصر بعد ظهور مواد بترولية في مجرى النيل
الإحصاء: 7.4 % ارتفاعًا في حجم الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي
محافظ شمال سيناء: معبر رفح المصري ظل مفتوحاً منذ 7 أكتوبر 2023
الوزراء: إصدار عملات تذكارية ذهبية وفضية احتفالا بافتتاح المتحف الكبير
وفد دنماركي رفيع يشيد بدور مصر في تقديم المساعدات الإنسانية لأهالي غزة
رياضة

موعد مباراة ليفربول وفرانكفورت في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

محمد صلاح وجرافينبيرج
محمد صلاح وجرافينبيرج

يحل فريق ليفربول الإنجليزي ضيفًا على آينتراخت فرانكفورت الألماني، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

ويستهدف ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، مصالحة جماهيره بكسر سلسلة الهزائم الأخيرة والعودة إلى نغمة الانتصارات.

وكان ليفربول خسر أمام جالاتا سراي التركي بهدف نظيف في الجولة الماضية، كما سقط أمام مانشستر يونايتد 2-1، الأحد الماضي، في الدوري الإنجليزي.

كما يستهدف محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، تحقيق رقمًا تاريخيًا، حيث يحتاج إلى هدفين فقط للوصول إلى حاجز الـ250 هدفا مع ليفربول في كل المسابقات.

موعد مباراة ليفربول وفرانكفورت والقناة الناقة

وتنطلق مباراة ليفربول وفرانكفورت في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قنا beIN SPORTS 2 بتعليق خليل البلوشي.


مواجهات ليفربول ضد الفرق الألمانية


لم يُهزم ليفربول في آخر 14 مباراة خاضها أمام الفرق الألمانية، حيث فاز في 11 مباراة وتعادل في ثلاث، منذ خسارته 4-2 أمام باير ليفركوزن في عام 2002.

وفاز أرن سلوت مدرب ليفربول، في جميع مبارياته الأربع السابقة كمدرب ضد منافس ألماني - أمام يونيون برلين (مرتين) وباير ليفركوزن وآر بي لايبزيج في الموسم الماضي.

ويبتعد فريق الريدز بهدف واحد عن الوصول إلى الهدف رقم 300 بصفته الفريق الزائر في جميع المباريات الأوروبية.

ليفربول فرانكفورت دوري أبطال أوروبا محمد صلاح

