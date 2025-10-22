موعد مباراة ليفربول وفرانكفورت في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

يحل فريق ليفربول الإنجليزي ضيفًا على آينتراخت فرانكفورت الألماني، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

ويستهدف ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، مصالحة جماهيره بكسر سلسلة الهزائم الأخيرة والعودة إلى نغمة الانتصارات.

وكان ليفربول خسر أمام جالاتا سراي التركي بهدف نظيف في الجولة الماضية، كما سقط أمام مانشستر يونايتد 2-1، الأحد الماضي، في الدوري الإنجليزي.

كما يستهدف محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، تحقيق رقمًا تاريخيًا، حيث يحتاج إلى هدفين فقط للوصول إلى حاجز الـ250 هدفا مع ليفربول في كل المسابقات.

موعد مباراة ليفربول وفرانكفورت والقناة الناقة

وتنطلق مباراة ليفربول وفرانكفورت في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قنا beIN SPORTS 2 بتعليق خليل البلوشي.



مواجهات ليفربول ضد الفرق الألمانية



لم يُهزم ليفربول في آخر 14 مباراة خاضها أمام الفرق الألمانية، حيث فاز في 11 مباراة وتعادل في ثلاث، منذ خسارته 4-2 أمام باير ليفركوزن في عام 2002.

وفاز أرن سلوت مدرب ليفربول، في جميع مبارياته الأربع السابقة كمدرب ضد منافس ألماني - أمام يونيون برلين (مرتين) وباير ليفركوزن وآر بي لايبزيج في الموسم الماضي.

ويبتعد فريق الريدز بهدف واحد عن الوصول إلى الهدف رقم 300 بصفته الفريق الزائر في جميع المباريات الأوروبية.