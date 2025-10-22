الزمالك يعلن اقتراب تعافي ناصر منسي من الإصابة

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن آخر تطورات الحالة الطبية لناصر منسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، بعد فترة غيابه الأخيرة بسبب الإصابة.

وأوضح المصدر أن منسي بات قريباً من العودة للملاعب، حيث أنهى الجزء الأكبر من برنامجه التأهيلي، ويخضع حالياً للمرحلة الأخيرة قبل التعافي التام.

وأضاف أن اللاعب سيكون جاهزًا للمشاركة في التدريبات الجماعية عقب مواجهة ديكيداها الصومالي، المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأكد المصدر أن منسي سيكون متاحًا للمشاركة في مباراة البنك الأهلي المقبلة، حال قرر المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا الاعتماد عليه ضمن التشكيل.