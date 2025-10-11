الإصابة تبعد عدي الدباغ وناصر منسي عن مواجهة ديكيداها الصومالي في الكونفدرالية

كشف مصدر بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن موقف الفلسطيني عدي الدباغ مهاجم الأبيض من لقاء ديكيداها الصومالي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأوضح المصدر أن اللاعب يعاني من إصابة قوية في العضلة الضامة ويخضع للمرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي.

وأكد المصدر صعوبة لحاق ناصر منسي مهاجم الأبيض بلقاء بطل الصومال في ظل إصابته في العضلة الخلفية، وخضوعه للمرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره ديكيداها الصومالي في السادسة مساء يوم السبت 18 أكتوبر، على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.