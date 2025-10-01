قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فشل إدارة ترامب.. أول إغلاق حكومي منذ سبع سنوات وتقليص الوجود العسكري في العراق
إصابة 7 من رجال الدفاع المدني بغزة أثناء محاولتهم إنقاذ مصابين في قصف إسرائيلي
إحالة مدير مدرسة ببني سويف للتحقيق بعد السماح بدخول أحد الأشخاص لتوزيع الحقائب وتصوير الطلاب
وزارة الداخلية تواصل فعاليات المرحلة الـ27 من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات الأسرة بأسعار مخفضة
الداخلية تيسر إجراءاتها على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية
وزير الصحة: مصر تترجم التزامات الأمم المتحدة إلى إجراءات وطنية ملموسة
خوان الفينا: الهزيمة مؤلمة لكنها تثبت لنا مَن يستحق ارتداء القميص
انفجارات ضخمة في ميونخ وانتشار لقوات الشرطة
سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 1-10-2025
أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يلامس قمة جديدة
الرئيس الكولومبي يهاجم ترامب.. المكان الوحيد الذي يستحقه هو السجن
أجواء خريفية..حالة الطقس اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025
رياضة

إعلامي يكشف عن إصابة ناصر منسي بعد القمة.. تفاصيل

باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عن إصابة اللاعب ناصر منسي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعد مباراة القمة.

وكتب أحمد عبد الباسط عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "ناصر منسي مهاجم الزمالك اشتكى من آلام في العضلة الخلفية بعد مباراة الأهلي وسيخضع لمزيد من الفحوصات الطبية لتحديد موقفه من مباراة غزل المحلة المقبلة".

كانت الإعلامية سهام صالح قد كشفت عن مفاجأة بشأن حصول لاعبي الزمالك على راحة من التدريبات بعد الخسارة أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف في الدوري الممتاز.

وقالت سهام صالح، في تصريحات لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: “الجهاز الفني بقيادة يانيك فيريرا منح اللاعبين يومين راحة من التدريبات قبل مواجهة غزل المحلة يوم السبت المقبل، ضمن الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز”.

وأضافت: “لاعبو الزمالك رفضوا خوض التدريبات اليوم إلا بعد الحصول على المستحقات المتأخرة”.

وتابعت: “الجهاز الفني للفريق، بعد معرفته بالأمر، قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات لحين حل أزمة المستحقات المتأخرة”.

وواصلت: “مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب سيجتمع لبحث أزمة مستحقات اللاعبين المتأخرة قبل انتهاء اليومين الممنوحين لهم راحة، ومحاولة صرف جزء من تلك المستحقات”.

