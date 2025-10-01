إعلامي يكشف عن إصابة ناصر منسي بعد القمة.. تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عن إصابة اللاعب ناصر منسي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعد مباراة القمة.

وكتب أحمد عبد الباسط عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "ناصر منسي مهاجم الزمالك اشتكى من آلام في العضلة الخلفية بعد مباراة الأهلي وسيخضع لمزيد من الفحوصات الطبية لتحديد موقفه من مباراة غزل المحلة المقبلة".

كانت الإعلامية سهام صالح قد كشفت عن مفاجأة بشأن حصول لاعبي الزمالك على راحة من التدريبات بعد الخسارة أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف في الدوري الممتاز.

وقالت سهام صالح، في تصريحات لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: “الجهاز الفني بقيادة يانيك فيريرا منح اللاعبين يومين راحة من التدريبات قبل مواجهة غزل المحلة يوم السبت المقبل، ضمن الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز”.

وأضافت: “لاعبو الزمالك رفضوا خوض التدريبات اليوم إلا بعد الحصول على المستحقات المتأخرة”.

وتابعت: “الجهاز الفني للفريق، بعد معرفته بالأمر، قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات لحين حل أزمة المستحقات المتأخرة”.

وواصلت: “مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب سيجتمع لبحث أزمة مستحقات اللاعبين المتأخرة قبل انتهاء اليومين الممنوحين لهم راحة، ومحاولة صرف جزء من تلك المستحقات”.