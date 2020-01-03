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مرأة

5 أضرار لتناول خل التفاح.. احذرها

الجمعة 03/يناير/2020 - 01:13 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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رنا عصمت
قدم خبير التغذية الدكتور احمد صبرى خبير التغذية والصحة، قائمة بأضرار خلّ التفّاح جاء فيها الآتي...

1) الإصابة بالحساسيّة وتهيُّج الجلد: يُؤدّي استخدام خلّ التفّاح واستعماله موضعيًّا على الجلد يحدث إسمرار في المَنطقة، فيصبح الجلد داكن اللّون مع حدوث بعض التَشقُّقات فيه، ويكونُ السّببُ فيها حُروقًا على الجلد تتسبّبُ بإيذاء وكيِّه، وينتج ظهور الكثير من التّجاعيد.

2) إنّ الأقوال الرّائجة بأنّ خلّ التفّاح يعمل على التّخفيف من حبّ الشّباب وإزالته ليست صحيحة، بل إنّه يعمل على ترك بقع وحفر صغيرة في مواضع الحبوب.

3) الإصابة بتهيُّجات قويّة ومُؤلمة في القولون. وحدوث تقرُّحات والتهابات عديدة في المَعدة. والبواسير وتقرّحات وآلام في المريء. قد يتسبَّبُ باهتراء طبقة المينا الخاصّة بالأسنان، وبالتّالي يتركُها عُرضة للإصابة بالتسوّس.

4) الإصابة بارتداد في المعدة وعودة الطّعام المُتناوَل نحو المريء، مّا يؤدّي إلى حدوث حموضة عالية في المريء و الشّعور بآلام قويّة.

5) الإصابة بنقص البوتاسيوم في الدّم، والتّأثير على العظام وإضعافها، والتسبّب بإحداث هشاشة العظم على المدى البعيد.
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