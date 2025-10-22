آخر تطورات أزمة مباراة الأهلي وبيراميدز مواليد 2007

أكد الإعلامي محمد شبانة أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يسعى لتحقيق الفوز في مباراته أمام الاتحاد السكندري من أجل الانفراد بصدارة الدوري المصري.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة CBC: “الأهلي حرّر محضرًا في قسم الشرطة بسبب مباراة بيراميدز في دوري الجمهورية مواليد 2007 لإثبات حالة، خاصة وأن اتحاد الكرة أو بيراميدز لم يصدر عنهما أي رد فعل”.

وتابع: “الأهلي أكد في المحضر أن مدير قطاع الناشئين بنادي بيراميدز دفع الحكم لإلغاء المباراة من أجل إعادتها”.

وشدد: “الأهلي سيخوض مباراة هامة غدًا أمام الاتحاد السكندري، ويسعى للفوز من أجل الانفراد بقمة الدوري المصري، خاصة بعدما حقق بيراميدز فوزًا مهمًا على فاركو اليوم”.

وأردف: “ظروف الاتحاد السكندري صعبة، خاصة بعد تغيير الجهاز الفني، واحتلال الفريق المركز السابع عشر في جدول الترتيب”.