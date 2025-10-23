الزمالك يستعد لمواجهة ديكيداها الصومالي.. وفيريرا يطالب بصرف مستحقات اللاعبين

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته لمواجهة فريق ديكيداها الصومالي غدًا الجمعة، في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وذلك بعد فوزه الكبير في مباراة الذهاب بستة أهداف دون رد.

وفي سياق آخر، جدد البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق، طلبه لإدارة النادي بضرورة صرف مستحقات اللاعبين في مواعيدها المحددة، مشددًا على أهمية حل أزمة المستحقات المتأخرة في أقرب وقت ممكن.

وأكد فيريرا أن انتظام صرف المستحقات يسهم في الحفاظ على تركيز اللاعبين واستقرار الفريق داخل الملعب، مشيرًا إلى أن الالتزام بالمواعيد المالية يعد عنصرًا أساسيًا لضمان استمرار الأداء الجيد خلال المرحلة المقبلة.