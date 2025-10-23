وزير الشباب الرياضة ومحافظ السويس يفتتحان ملعبا خماسيا بمركز شباب أبناء السويس

افتتح الأستاذ أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يرافقه اللواء أركان حرب طارق الشاذلي محافظ السويس، اليوم الخميس الملعب الخماسي الجديد بمركز شباب أبناء السويس، وذلك ضمن جولة الوزير بالمحافظة لتفقد وافتتاح عدد من المنشآت الشبابية والرياضية المطورة.





يأتي افتتاح الملعب في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي لتطوير البنية التحتية بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بقطاع الشباب والرياضة، وتوفير بيئة آمنة ومجهزة لممارسة الأنشطة الرياضية.





وخلال الافتتاح، أكد الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطويرمراكز الشباب باعتبارها الركيزة الأساسية للعمل الشبابي والرياضي في المحافظات خاصة محافظة السويس بقيادة اللواء أركان حرب طارق الشاذلي.





أشار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية الدولة لبناء الإنسان المصري من خلال الرياضة ودعم المواهب في مختلف المجالات.



وأشاد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بالتعاون المثمر مع محافظة السويس برئاسة اللواء أركان حرب طارق الشاذلي في تنفيذ المشروعات الرياضية، مشيرًا إلى أن افتتاح الملعب الخماسي الجديد يمثل إضافة مهمة لأبناء المحافظة، ويدعم استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تعميم ممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة.





ومن جانبه، أعرب محافظ السويس اللواء أركان حرب طارق الشاذلي عن تقديره لجهود وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي في تطوير المنشآت داخل المحافظة، مؤكدًا أن هذه المشروعات تسهم في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وتوفير متنفس آمن ومناسب لشباب السويس لممارسة الأنشطة المختلفة.





يُذكر أن الجولة تتضمن تفقد عدد من مراكز الشباب والمنشآت الرياضية بالمحافظة،التي قام بها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء أركان حرب طارق الشاذلي محافظ السويس ضمن خطة المتابعة الميدانية لمشروعات الوزارة الجاري تنفيذها في مختلف محافظات الجمهورية.