إيران: مستمرون في التعاون مع وكالة الطاقة الذرية وفق قوانين البرلمان
وزير الإنتاج الحربي: نشارك بقوة في EDEX 2025.. ونعرض منتجات عسكرية جديدة لأول مرة
لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين.. أبرز تصريحات وزير الخارجية خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره الألماني
وزيرة التنمية المحلية تتلقى تقريراً حول جهود ملف القضية السكانية في نوفمبر 2025
بعد أنباء تعيينه.. القصة الكاملة لأزمة سامح حسين مع جامعة حلوان
عضو المجلس الفلسطيني: المشهد في غزة قاتم رغم وقف إطلاق النار واستمرار خروقات الاحتلال
وزير الخارجية: نطالب بضرورة التوصل إلى هدنة شاملة في السودان
وزير الخارجية: وحدة الأراضي الفلسطينية خط أحمر.. ونرفض تمامًا تقسيم غزة
بعد الضجة الواسعة| المعلمة نسرين صاحبة فيديو تنمر مدرسة الإسكندرية تكشف لـ"صدى البلد": هل استفزت الطلاب؟.. وهذا كان ردها
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الألماني تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي وإطلاق منتدى أعمال مشترك
إيران تصل إلى عالم نووي إسرائيلي.. باقة زهور ورسالة تهديد تكشف التفاصيل
متابعة ميدانية لرئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أثناء نوة قاسم
رياضة

رسائل سلوت قبل مواجهة سندرلاند: تدوير محسوب.. وصلاح يرحل في 15 ديسمبر

محمد صلاح وسلوت
محمد صلاح وسلوت
إسلام مقلد

قبل المواجهة المرتقبة أمام سندرلاند غدًا الأربعاء، خرج آرني سلوت، المدير الفني لليفربول، بسلسلة من التصريحات التي كشفت ملامح تفكيره في المرحلة الحالية، خصوصًا فيما يتعلق بسياسة التدوير، وحالة النجم المصري محمد صلاح، وموعد مغادرته للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية.

في بداية المؤتمر الصحفي، تحدث سلوت عن مسألة التدوير بحذر شديد، قائلاً: "فكرة التدوير؟ لا أشعر بالكثير تجاه هذا الأمر في الوقت الحالي. اللاعبون خضعوا أمس لحصة استشفاء، واليوم سنخوض تدريبًا مهمًا، وبعده سنرى كيف يشعر كل لاعب قبل اتخاذ القرار". هذا التصريح يعكس رغبة المدرب في عدم إجراء تغييرات واسعة دون تقييم دقيق لسلامة اللاعبين وجاهزيتهم.

حالة فلوريان فيرتز

وتوقف مدرب ليفربول عند حالة فلوريان فيرتز، الذي غاب عن التدريبات لمدة أسبوع ونصف تقريبًا، قبل أن يعود للظهور بقوة في المباريات الأخيرة. 

ويقول سلوت: "مشاركته كل هذه الدقائق كانت أمرًا جيدًا، ورغم أننا نعرف قدراته جيدًا، إلا أن الكثيرين لاحظوا مستواه الملفت مؤخرًا". نفس الإشادة وجهها أيضًا إلى إيزاك، بعد تسجيله هدفه الأول مع الفريق، رغم أن اللاعب لم يتمكن من مواصلة اللعب أكثر من عشر دقائق إضافية بسبب تقلص عضلي، وهو ما يستدعي مراقبته خلال الساعات المقبلة.

محمد صلاح

وفيما يتعلق بمحمد صلاح، أوضح سلوت أن عدم مشاركته أساسيًا في اللقاء السابق أمر طبيعي داخل إطار تنافسي قوي، قائلاً: "من الطبيعي ألا يكون اللاعب سعيدًا عندما يكون على مقاعد البدلاء، وهذا ينطبق على الجميع وليس على صلاح فقط. لكن الطريقة التي تعامل بها كانت مثالية، فقد دعم الفريق وتصرف كمحترف حقيقي".

وأضاف: "لا يمكنك تقديم مستوى عالٍ كل ثلاثة أيام إذا كنت تتحرك وفقًا لمشاعرك. صلاح منضبط للغاية، ويثبت ذلك كل يوم منذ وصولي".

مغادرة محمد صلاح إلى كأس الأمم الإفريقية

وكشف سلوت لأول مرة بشكل واضح عن موعد مغادرة صلاح إلى كأس الأمم الإفريقية قائلاً: “سيغادر يوم 15 ديسمبر الحالي، وهذا ما حدده الفيفا رسميًا”، مشيرًا إلى أن تحديد الموعد النهائي لمغادرة اللاعبين يعتمد دائمًا على تنسيق كامل بين النادي واللاعب والمنتخب.

وأشاد سلوت بالنجم المصري قائلاً: "منذ وصولي، كان صلاح إنسانًا خارقًا بالفعل. جميع اللاعبين حول العالم يمرون بفترات ينخفض فيها المستوى، لكن صلاح سجل لنا الكثير من الأهداف، ولا أشك لحظة في أنه سيواصل ذلك".

محمد صلاح كأس الأمم الإفريقية

بعد أنباء تعيينه.. القصة الكاملة لأزمة سامح حسين مع جامعة حلوان

سامح حسين

فيروس ماربورج.. الأعراض والوقاية وكيفية الحماية من نزلات البرد المنتشرة

فيروس ماربورج..الاعراض والوقاية وكيفية الحماية من نزلات البرد المنتشرة

شراكة جديدة بين العربية للتصنيع وداسو الفرنسية داخل EDEX 2025.. لتوقيع عقد صناعات دفاعية| صور

عقد جديد يدعم سلاسل الإمداد لداسو من مصانع العربية للتصنيع

إلهام شاهين تخطف الأنظار وسط عائلتها فى مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

إلهام شاهين تخطف الانظار وسط عائلتها فى مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي 

