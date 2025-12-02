رسائل سلوت قبل مواجهة سندرلاند: تدوير محسوب.. وصلاح يرحل في 15 ديسمبر

قبل المواجهة المرتقبة أمام سندرلاند غدًا الأربعاء، خرج آرني سلوت، المدير الفني لليفربول، بسلسلة من التصريحات التي كشفت ملامح تفكيره في المرحلة الحالية، خصوصًا فيما يتعلق بسياسة التدوير، وحالة النجم المصري محمد صلاح، وموعد مغادرته للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية.

في بداية المؤتمر الصحفي، تحدث سلوت عن مسألة التدوير بحذر شديد، قائلاً: "فكرة التدوير؟ لا أشعر بالكثير تجاه هذا الأمر في الوقت الحالي. اللاعبون خضعوا أمس لحصة استشفاء، واليوم سنخوض تدريبًا مهمًا، وبعده سنرى كيف يشعر كل لاعب قبل اتخاذ القرار". هذا التصريح يعكس رغبة المدرب في عدم إجراء تغييرات واسعة دون تقييم دقيق لسلامة اللاعبين وجاهزيتهم.

حالة فلوريان فيرتز

وتوقف مدرب ليفربول عند حالة فلوريان فيرتز، الذي غاب عن التدريبات لمدة أسبوع ونصف تقريبًا، قبل أن يعود للظهور بقوة في المباريات الأخيرة.

ويقول سلوت: "مشاركته كل هذه الدقائق كانت أمرًا جيدًا، ورغم أننا نعرف قدراته جيدًا، إلا أن الكثيرين لاحظوا مستواه الملفت مؤخرًا". نفس الإشادة وجهها أيضًا إلى إيزاك، بعد تسجيله هدفه الأول مع الفريق، رغم أن اللاعب لم يتمكن من مواصلة اللعب أكثر من عشر دقائق إضافية بسبب تقلص عضلي، وهو ما يستدعي مراقبته خلال الساعات المقبلة.

محمد صلاح

وفيما يتعلق بمحمد صلاح، أوضح سلوت أن عدم مشاركته أساسيًا في اللقاء السابق أمر طبيعي داخل إطار تنافسي قوي، قائلاً: "من الطبيعي ألا يكون اللاعب سعيدًا عندما يكون على مقاعد البدلاء، وهذا ينطبق على الجميع وليس على صلاح فقط. لكن الطريقة التي تعامل بها كانت مثالية، فقد دعم الفريق وتصرف كمحترف حقيقي".

وأضاف: "لا يمكنك تقديم مستوى عالٍ كل ثلاثة أيام إذا كنت تتحرك وفقًا لمشاعرك. صلاح منضبط للغاية، ويثبت ذلك كل يوم منذ وصولي".

مغادرة محمد صلاح إلى كأس الأمم الإفريقية

وكشف سلوت لأول مرة بشكل واضح عن موعد مغادرة صلاح إلى كأس الأمم الإفريقية قائلاً: “سيغادر يوم 15 ديسمبر الحالي، وهذا ما حدده الفيفا رسميًا”، مشيرًا إلى أن تحديد الموعد النهائي لمغادرة اللاعبين يعتمد دائمًا على تنسيق كامل بين النادي واللاعب والمنتخب.

وأشاد سلوت بالنجم المصري قائلاً: "منذ وصولي، كان صلاح إنسانًا خارقًا بالفعل. جميع اللاعبين حول العالم يمرون بفترات ينخفض فيها المستوى، لكن صلاح سجل لنا الكثير من الأهداف، ولا أشك لحظة في أنه سيواصل ذلك".