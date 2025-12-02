سلوت يكشف موعد انضمام محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر استعدادا لأمم أفريقيا

كشف أرني سلوت، المدير الفني لليفربول، عن الموعد النهائي لمغادرة النجم المصري محمد صلاح إلى معسكر منتخب مصر، استعدادًا لخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

وأوضح سلوت أن صلاح سينضم للمعسكر عقب مباراة برايتون المقررة يوم 15 ديسمبر.

ويبدأ منتخب مصر معسكره المفتوح في 3 ديسمبر، قبل أن يتم غلقه في 7 ديسمبر، استعدادًا للقاء ودي أمام نيجيريا يوم 14 ديسمبر، ثم السفر إلى المغرب في 17 ديسمبر للمشاركة في البطولة القارية.

وخلال مؤتمره الصحفي قبل مواجهة سندرلاند في الدوري الإنجليزي، تطرق سلوت للحديث عن جاهزية عدد من لاعبيه قائلاً: "لا أعتقد أن إيزاك، فيرتز، وجوميز قادرون على خوض ثلاث مباريات كاملة خلال أسبوع واحد. سأنتظر التدريبات لأحسم إمكانية مشاركتهم أساسيين أمام سندرلاند، لكنهم جميعًا جاهزون للظهور في المباريات الثلاث أمام سندرلاند، ليدز، وإنتر".

وأضاف المدرب الهولندي: "الفريق يتمتع بصلابة كبيرة واللاعبون يظهرون عقلية رائعة، ويلعبون بإيقاع مرتفع، ويتحملون المخاطر عند فقدان الكرة. المجموعة تعمل بجد ولديها هوية واضحة للغاية".

وعن حالة الفريق قبل المباراة، قال سلوت: "لم نفكر كثيرًا في الأمور الفنية خلال الفترة الماضية لأن الأمس كان مخصصًا للاستشفاء. اليوم سنعود للتدريبات وسنرى الحالة البدنية للجميع".

وأشاد سلوت بأداء فلوريان قائلاً: "كان من الجيد جدًا رؤيته يقدم هذا المستوى، رغم أنها ليست المرة الأولى التي يؤدي فيها بشكل مميز، لكنها ربما المرة الأولى التي يلاحظها الجميع".

وحول عدم مشاركة محمد صلاح أساسيًا في المباراة الماضية، علق سلوت: "من الطبيعي ألا يكون اللاعب سعيدًا حين يجلس على دكة البدلاء، لكن صلاح كان داعمًا للغاية لزملائه إنه محترف من الطراز الرفيع".

واختتم المدرب تصريحاته بالتأكيد على أهمية أول أهداف إيزاك في الدوري:

"تسجيله لهدفه الأول خطوة إيجابية جدًا بالنسبة له وللفريق".