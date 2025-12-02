قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين.. أبرز تصريحات وزير الخارجية خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره الألماني
وزيرة التنمية المحلية تتلقى تقريراً حول جهود ملف القضية السكانية في نوفمبر 2025
بعد أنباء تعيينه.. القصة الكاملة لأزمة سامح حسين مع جامعة حلوان
عضو المجلس الفلسطيني: المشهد في غزة قاتم رغم وقف إطلاق النار واستمرار خروقات الاحتلال
وزير الخارجية: نطالب بضرورة التوصل إلى هدنة شاملة في السودان
وزير الخارجية: وحدة الأراضي الفلسطينية خط أحمر.. ونرفض تمامًا تقسيم غزة
بعد الضجة الواسعة| المعلمة نسرين صاحبة فيديو تنمر مدرسة الإسكندرية تكشف لـ"صدى البلد": هل استفزت الطلاب؟.. وهذا كان ردها
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الألماني تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي وإطلاق منتدى أعمال مشترك
إيران تصل إلى عالم نووي إسرائيلي.. باقة زهور ورسالة تهديد تكشف التفاصيل
متابعة ميدانية لرئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أثناء نوة قاسم
الإنفاق على السباحة خسارة.. شوبير: حان الوقت لدعم الألعاب الفردية وتحقيق الميداليات الدولية
التحقيق في انهيار سقف جراج بالهرم وتهشم سيارة أرملة إسماعيل الليثي| صور
رياضة

سلوت يكشف موعد انضمام محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر استعدادا لأمم أفريقيا

كشف أرني سلوت، المدير الفني لليفربول، عن الموعد النهائي لمغادرة النجم المصري محمد صلاح إلى معسكر منتخب مصر، استعدادًا لخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

وأوضح سلوت أن صلاح سينضم للمعسكر عقب مباراة برايتون المقررة يوم 15 ديسمبر.

ويبدأ منتخب مصر معسكره المفتوح في 3 ديسمبر، قبل أن يتم غلقه في 7 ديسمبر، استعدادًا للقاء ودي أمام نيجيريا يوم 14 ديسمبر، ثم السفر إلى المغرب في 17 ديسمبر للمشاركة في البطولة القارية.

وخلال مؤتمره الصحفي قبل مواجهة سندرلاند في الدوري الإنجليزي، تطرق سلوت للحديث عن جاهزية عدد من لاعبيه قائلاً: "لا أعتقد أن إيزاك، فيرتز، وجوميز قادرون على خوض ثلاث مباريات كاملة خلال أسبوع واحد. سأنتظر التدريبات لأحسم إمكانية مشاركتهم أساسيين أمام سندرلاند، لكنهم جميعًا جاهزون للظهور في المباريات الثلاث أمام سندرلاند، ليدز، وإنتر".

وأضاف المدرب الهولندي: "الفريق يتمتع بصلابة كبيرة واللاعبون يظهرون عقلية رائعة، ويلعبون بإيقاع مرتفع، ويتحملون المخاطر عند فقدان الكرة. المجموعة تعمل بجد ولديها هوية واضحة للغاية".

وعن حالة الفريق قبل المباراة، قال سلوت: "لم نفكر كثيرًا في الأمور الفنية خلال الفترة الماضية لأن الأمس كان مخصصًا للاستشفاء. اليوم سنعود للتدريبات وسنرى الحالة البدنية للجميع".

وأشاد سلوت بأداء فلوريان قائلاً: "كان من الجيد جدًا رؤيته يقدم هذا المستوى، رغم أنها ليست المرة الأولى التي يؤدي فيها بشكل مميز، لكنها ربما المرة الأولى التي يلاحظها الجميع".

وحول عدم مشاركة محمد صلاح أساسيًا في المباراة الماضية، علق سلوت: "من الطبيعي ألا يكون اللاعب سعيدًا حين يجلس على دكة البدلاء، لكن صلاح كان داعمًا للغاية لزملائه إنه محترف من الطراز الرفيع".

واختتم المدرب تصريحاته بالتأكيد على أهمية أول أهداف إيزاك في الدوري:
"تسجيله لهدفه الأول خطوة إيجابية جدًا بالنسبة له وللفريق".

المتهم

مش بوسة ووردة.. شهادات أهالي ضحايا فراش مدرسة الإسكندرية تكسر حاجز الخوف

صلاة سنة الفجر

هل تجوز صلاة سنة الفجر بعد الفرض إذا فات وقتها؟.. الإفتاء تجيب

صورة أرشيفية

تعليق الدراسة غدا وبعد غد ببعض المدارس لإنعقاد لجان إعادة انتخابات مجلس النواب

فيلم الست

تشويه لصورة أم كلثوم.. أشرف سيف يرفض فيلم “الست” قبل عرضه

صورة تعبيرية

محامي الطـ ـفل سفاح الإسماعيلية يفجر مفاجأة: هيطلع براءة بنسبة كبيرة لهذا السبب

ارشيفية

فضحها بـ 10 فيديوهات.. اعترافات مثيرة لمديرة تطبيق شهير ضد عشيقها| خاص

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 2-12-2025

الزمالك

أحمد شوبير: الزمالك يرحب ببيع أي لاعب بعد كأس العرب وأمم أفريقيا

لاعب الإسكواش مازن هشام

انسحاب مازن هشام من بطولة هونج كونج وتأهل مصطفى عسل لربع النهائي

محمد صلاح

الغندور يكشف مفاجأة بشأن مو صلاح.. تفاصيل

بالصور

بعد أنباء تعيينه.. القصة الكاملة لأزمة سامح حسين مع جامعة حلوان

فيروس ماربورج.. الأعراض والوقاية وكيفية الحماية من نزلات البرد المنتشرة

شراكة جديدة بين العربية للتصنيع وداسو الفرنسية داخل EDEX 2025.. لتوقيع عقد صناعات دفاعية| صور

إلهام شاهين تخطف الأنظار وسط عائلتها فى مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

ظافر العابدين

الإعلان التشويقي الرسمي لفيلم صوفيا للمخرج ظافر العابدين

هاني رمزي

هو شاطر في عمل التريند .. هاني رمزي يكشف حقيقة خلافه مع محمد رمضان

الهام شاهين

شغل لجان.. إلهام شاهين تدافع عن فيلم "الست" بعد انتقادات البرومو

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

