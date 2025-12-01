قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شعبة الذهب: قفزة عيار 21 بأكثر من 5% خلال نوفمبر وتوقعات بتجاوزه 5700 جنيه
حقيقة إلتحاق نجل إبراهيم شيكا بالأهلي.. تفاصيل
الليلة .. منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة الكويت غدا في كأس العرب
تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
التصويت اليوم والانتهاء الخميس.. الدوائر الـ19 الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات النواب
المصريون بالخارج يدلون بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2025
كل ما تريد معرفته عن بطولة كأس العرب قطر 2025.. اليوم
مفاجأة بشأن أسعار السلع قبل رمضان.. فيديو
حيثيات إلغاء آخر دائرة بانتخابات مجلس النواب بسوهاج: رفض إعطاء نسخ رسمية من محاضر الفرز
بهذه الطرق.. ادفع فاتورة كهرباء ديسمبر إلكترونيا
اتصال سري جرى بين ترامب ورئيس فنزويلا.. ماذا حدث فيه؟
موعد مباراة منتخب مصر والكويت فى كأس العرب والقنوات الناقلة
رقم استثنائي لمحمد صلاح مع ليفربول.. والسبب مباراة وست هام| إيه الحكاية؟

رقم استثنائي لمحمد صلاح مع ليفربول.. والسبب مباراة وست هام| إيه الحكاية؟
رقم استثنائي لمحمد صلاح مع ليفربول.. والسبب مباراة وست هام| إيه الحكاية؟
ولاء خنيزي

كشفت شبكة سوفا سكور المتخصصة في إحصاءات كرة القدم عن رقم جديد للنجم المصري محمد صلاح مع نادى ليفربول بعدما جلس احتياطيًا للمرة الأولى في عام 2025، إذ تبيّن أنه لم يجلس على مقاعد البدلاء دون مشاركة في مباراة رسمية منذ 1988 يومًا، ويعود آخر لقاء بقي فيه دون نزول إلى أرض الملعب إلى 21 يونيو 2020 أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، ومنذ ذلك التاريخ شارك في جميع مباريات ليفربول قبل أن تتوقف السلسلة في المباراة الأخيرة.

صلاح خارج التشكيلة أمام وست هام

شهدت مواجهة وست هام ضد ليفربول غياب محمد صلاح عن المشاركة رغم وجوده على مقاعد البدلاء، حيث سجل للريدز كل من ألكسندر إيزاك وكودى جاكبو هدفين في الدقيقتين 60 و92، بينما لم يحصل النجم المصري على فرصة اللعب خلال اللقاء.

أرقام إيزاك في الدوري الإنجليزي

ذكرت شبكة أوبتا المتخصصة في الإحصاءات أن ألكسندر إيزاك أحرز هدفه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب دام ثماني مباريات، منهيًا أطول فترة صيام تهديفي له في المسابقة والتي امتدت سبع مباريات خلال أبريل ومايو من عام 2023.

موقف الفريقين في جدول الترتيب

بعد انتهاء المباراة التي صالح فيها فريق الريدز جماهيره، تقّدم فريق ليفربول إلى المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة حصدها من الفوز في سبع مباريات والخسارة في ست مواجهات مع تسجيل عشرين هدفًا واستقبال العدد نفسه، بينما جاء وست هام في المركز السابع عشر برصيد 11 نقطة جمعها من ثلاثة انتصارات وتعادلين وثماني هزائم إضافة إلى تسجيل خمسة عشر هدفًا واستقبال سبعة وعشرين.

ليفربول يصحح المسار ووست هام يواصل التعثر

نجح ليفربول في استعادة توازنه ومصالحة جماهيره بعد سلسلة من النتائج السلبية كان آخرها السقوط أمام آيندهوفن الهولندي في دوري أبطال أوروبا بالإضافة إلى الخسائر المتتالية في الدوري الإنجليزي، في حين فشل وست هام في الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز والتقدم في جدول الترتيب وظل في المركز السابع عشر برصيد 11 نقطة.

محمد صلاح صلاح ليفربول وست هام مباراة وست هام نادى ليفربول الدوري الإنجليزي الممتاز

وزير الصحة

هنخبي ليه.. الصحة: نعترف بشدة الإصابة التنفسية وهذا هو السبب العلمي

الفراولة

من المركز الأول عالميا إلى أزمة محليا.. ماذا يحدث في أسواق الفراولة بمصر؟

تقسيط السيارة

كاش باك 10 آلاف جنيه.. إجراءات تقسيط السيارة البديلة للتوكتوك وسعرها

حالة الطقس اليوم.. الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وأمطار في هذه المناطق

حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وأمطار في هذه المناطق

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

موعد بدء فصل الشتاء رسمياً

البحوث الفلكية تعلن.. متى يبدأ فصل الشتاء رسميا؟

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الاثنين.. وقيمة عيار 21 الآن

الارصاد

3 ظواهر جوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة بجميع المحافظات

صورة أرشيفية

التموين تضخ كميات إضافية من السلع الأساسية استعدادًا لرمضان بأسعار مخفضة

الذهب

عيار 21 يسجل مفاجأة.. أسعار الذهب اليوم في مصر

صورة أرشيفية

انفجار في مبنى سكني في جمهورية داغستان الروسية

بالصور

أسماء إبراهيم تثير الجدل بسيارة فارهة من دبي

ضبط عجز 6 طن و750 كيلو سكر تمويني وتلاعب بأوزان العبوات في بلبيس

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 1 ديسمبر في القاهرة والمحافظات

انخفاض7 درجات وسقوط أمطار .. حالة الطقس في أول ديسمبر

عصام صاصا

بعد الطلاق… مفاجأة تقلب الأحداث وتعيد جهاد أحمد لعصام صاصا

مباراة الاهلي والجيش الملكي

بعد أحداث مباراة الأهلي.. أول رد فعل من نادي الجيش الملكي المغربي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ثقافة القوة وقوة الثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ما هو سر المتحوّر الجديد الذي يصيب الناس؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

