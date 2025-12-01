رقم استثنائي لمحمد صلاح مع ليفربول.. والسبب مباراة وست هام| إيه الحكاية؟

كشفت شبكة سوفا سكور المتخصصة في إحصاءات كرة القدم عن رقم جديد للنجم المصري محمد صلاح مع نادى ليفربول بعدما جلس احتياطيًا للمرة الأولى في عام 2025، إذ تبيّن أنه لم يجلس على مقاعد البدلاء دون مشاركة في مباراة رسمية منذ 1988 يومًا، ويعود آخر لقاء بقي فيه دون نزول إلى أرض الملعب إلى 21 يونيو 2020 أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، ومنذ ذلك التاريخ شارك في جميع مباريات ليفربول قبل أن تتوقف السلسلة في المباراة الأخيرة.

صلاح خارج التشكيلة أمام وست هام

شهدت مواجهة وست هام ضد ليفربول غياب محمد صلاح عن المشاركة رغم وجوده على مقاعد البدلاء، حيث سجل للريدز كل من ألكسندر إيزاك وكودى جاكبو هدفين في الدقيقتين 60 و92، بينما لم يحصل النجم المصري على فرصة اللعب خلال اللقاء.

أرقام إيزاك في الدوري الإنجليزي

ذكرت شبكة أوبتا المتخصصة في الإحصاءات أن ألكسندر إيزاك أحرز هدفه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب دام ثماني مباريات، منهيًا أطول فترة صيام تهديفي له في المسابقة والتي امتدت سبع مباريات خلال أبريل ومايو من عام 2023.

موقف الفريقين في جدول الترتيب

بعد انتهاء المباراة التي صالح فيها فريق الريدز جماهيره، تقّدم فريق ليفربول إلى المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة حصدها من الفوز في سبع مباريات والخسارة في ست مواجهات مع تسجيل عشرين هدفًا واستقبال العدد نفسه، بينما جاء وست هام في المركز السابع عشر برصيد 11 نقطة جمعها من ثلاثة انتصارات وتعادلين وثماني هزائم إضافة إلى تسجيل خمسة عشر هدفًا واستقبال سبعة وعشرين.

ليفربول يصحح المسار ووست هام يواصل التعثر

نجح ليفربول في استعادة توازنه ومصالحة جماهيره بعد سلسلة من النتائج السلبية كان آخرها السقوط أمام آيندهوفن الهولندي في دوري أبطال أوروبا بالإضافة إلى الخسائر المتتالية في الدوري الإنجليزي، في حين فشل وست هام في الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز والتقدم في جدول الترتيب وظل في المركز السابع عشر برصيد 11 نقطة.