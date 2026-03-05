بعد إصابة 10 تلاميذ في حادث تصادم.. محافظ الشرقية يتفقد حالتهم الصحية بمستشفى العاشر الجامعي

توجّه المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، إلى مستشفى العاشر الجامعي لمتابعة الحالة الصحية لتلاميذ إحدى المدارس، عقب إصابتهم في حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى سوزوكي كانت تقل عددًا من تلاميذ إحدى المدارس الخاصة بمدينة العاشر من رمضان. وأسفر الحادث عن إصابة 11 شخصًا، بينهم عدد من التلاميذ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعي، وجارٍ تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارًا يفيد ورود بلاغ من مستشفى بلبيس والعاشر الجامعي يفيد باستقبال 11 شخصًا مصابين بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد، وجارٍ تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالانتقال والفحص، تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة سوزوكي كانت تقل عددًا من طلاب وطالبات إحدى المدارس الخاصة، وسيارة نقل بطريق بلبيس–العاشر. وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعي وبلبيس، وجارٍ تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.