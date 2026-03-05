قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل إصابة 11 شخصًا بينهم تلاميذ مدارس في تصادم سيارة سوزوكي وآخرى نقل بالشرقية | صور
6 غيابات في قائمة الأهلي لمُواجهة المقاولون العرب بالدوري الممتاز
زكاة الفطر.. المفتي السابق يوضح حكم الإنابة في إخراجها وضوابطها الشرعية
الذهب يتراجع بعد ارتفاعات مبكرة مع صعود الدولار وسط توترات الشرق الأوسط
طلب إحاطة لمُواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية «أونلاين» غير المرخصة
ميسي أم رونالدو.. من يتفوق تهديفيا دون ركلات الجزاء؟
البحرية الايرانية تستهدف مخازن الوقود في قاعدة رامات ديفيد الجوية الإسرائيلية
محامون وخدمة عملاء.. وظائف صندوق الإسكان الاجتماعي 2026
بعد إصابة 10 تلاميذ في حادث تصادم.. محافظ الشرقية يتفقد حالتهم الصحية بمستشفى العاشر الجامعي
استقرار الدولار وزيادات طفيفة في بعض العملات الأوروبية والعربية
إسرائيل تحذّر سكان جنوب لبنان: عليكم سرعة الانتقال إلى شمال نهر الليطاني
الدولار يرتفع مع تصاعد حرب الشرق الأوسط ويُعزّز مكانته كملاذ آمن
حوادث

بعد إصابة 10 تلاميذ في حادث تصادم.. محافظ الشرقية يتفقد حالتهم الصحية بمستشفى العاشر الجامعي

محمد الطحاوي

توجّه المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، إلى مستشفى العاشر الجامعي لمتابعة الحالة الصحية لتلاميذ إحدى المدارس، عقب إصابتهم في حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى سوزوكي كانت تقل عددًا من تلاميذ إحدى المدارس الخاصة بمدينة العاشر من رمضان. وأسفر الحادث عن إصابة 11 شخصًا، بينهم عدد من التلاميذ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعي، وجارٍ تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارًا يفيد ورود بلاغ من مستشفى بلبيس والعاشر الجامعي يفيد باستقبال 11 شخصًا مصابين بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد، وجارٍ تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالانتقال والفحص، تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة سوزوكي كانت تقل عددًا من طلاب وطالبات إحدى المدارس الخاصة، وسيارة نقل بطريق بلبيس–العاشر. وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعي وبلبيس، وجارٍ تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

الشرقية محافظ الشرقية مستشفي العاشر الجامعي الحالة الصحية حادث تصادم

جانب من الحادث
