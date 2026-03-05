قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استقرار الدولار وزيادات طفيفة في بعض العملات الأوروبية والعربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رانيا أيمن

حالة من التباين شهدتها أسعار صرف العملات أمام الجنيه المصري اليوم، ما بين استقرار وزيادات طفيفة.

وفي بداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس 5 مارس 2026، شهد الدولار استقراراً عند مستويات مرتفعة نسبيًا، بينما تحركت بعض العملات الأوروبية والعربية بزيادات طفيفة، في ظل متابعة الأسواق لتطورات الأوضاع العالمية وتأثيرها على تدفقات النقد الأجنبي.

ووفقاً لآخر تحديث بالبنك الأهلي المصري اليوم فقد جاءت أسعار العملات كالتالي:

  • الدولار الأمريكي: 50.14 جنيه للشراء – 50.24 جنيه للبيع
  • اليورو: 58.10 جنيه للشراء – 58.51 جنيه للبيع
  • الجنيه الإسترليني: 66.72 جنيه للشراء – 67.25 جنيه للبيع
  • الدولار الكندي: 36.68 جنيه للشراء – 36.85 جنيه للبيع
  • الفرنك السويسري: 64.13 جنيه للشراء – 64.55 جنيه للبيع
  • الين الياباني (100 ين): 31.88 جنيه للشراء – 32.11 جنيه للبيع
  • الدولار الأسترالي: 35.24 جنيه للشراء – 35.62 جنيه للبيع

وبالنسبة لأسعار العملات العربية فقد جاءت اليوم كالتالي:

  • الدينار الكويتي: 161.35 جنيه للشراء – 164.07 جنيه للبيع
  • الريال السعودي: 13.32 جنيه للشراء – 13.38 جنيه للبيع
  • الدرهم الإماراتي: 13.63 جنيه للشراء – 13.67 جنيه للبيع
  • الدينار البحريني: 131.62 جنيه للشراء – 133.19 جنيه للبيع
  • الريال العُماني: 128.94 جنيه للشراء – 130.49 جنيه للبيع
  • الريال القطري: 12.72 جنيه للشراء – 13.77 جنيه للبيع
  • الدينار الأردني: 70.19 جنيه للشراء – 70.96 جنيه للبيع


 


 


 


 


 

