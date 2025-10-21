نجم الزمالك الأسبق: طارق حامد رمز للروح والانضباط ويجب الاستفادة منه بعد الاعتزال

أكد تامر عبدالحميد، نجم نادي الزمالك الأسبق، أن طارق حامد قدم الكثير للقلعة البيضاء خلال مشواره مع الفريق، وكان واحدًا من أبرز اللاعبين في مركزه على مدار سنوات.

وأشار عبدالحميد إلى أن طارق حامد لا يرغب في اللعب لأي نادٍ داخل مصر سوى الزمالك، معتبرًا أن القلعة البيضاء هي بيته الأول والأخير، مؤكدًا أن عودته المحتملة تمثل مكسبًا كبيرًا للفريق.

وأضاف أن اللاعب سيفيد الفريق سواء على المستوى الفني داخل الملعب، أو من خلال دوره القيادي في دعم اللاعبين الشباب، مشددًا على أهمية استمرارية تواجده حتى بعد اعتزاله، سواء في منصب إداري أو فني.

وتابع: "طارق حامد يملك خبرات كبيرة وشخصية قوية تظهر دائمًا في المواقف الصعبة، كما يتميز بروحه القتالية العالية وانضباطه داخل وخارج الملعب، وهو نموذج يحتذى به".

وأكد عبدالحميد أن تواجد طارق حامد في غرفة الملابس سيكون له تأثير إيجابي كبير، وسيساهم في استعادة الفريق لهيبته وشخصيته القوية داخل المستطيل الأخضر.

حسام عبد المجيد يقترب الرحيل من الزمالك

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن نادي الزمالك ناقش خلال الساعات القليلة الماضية مقترحًا يسمح برحيل مدافع الفريق الأول لكرة القدم حسام عبد المجيد، حال وصول عرض احترافي مناسب من الناحية المالية.

وأوضح الغندور أن هذا التوجه جاء في ظل الأزمة المالية التي يمر بها النادي، وفي وقت لم تبدأ فيه إدارة الزمالك أي مفاوضات رسمية مع اللاعب لتجديد عقده، ما فتح الباب أمام التفكير في الاستفادة من عرض خارجي قد يُخفف الأعباء المادية على القلعة البيضاء.

وأضاف أن المقترح نال قبولًا مبدئيًا لدى بعض أعضاء إدارة الزمالك، خاصة مع طرح فكرة تضمين بند في عقد اللاعب حال بيعه يمنعه من العودة إلى الدوري المصري عبر بوابة النادي الأهلي.

في المقابل، أشار الغندور إلى وجود أصوات داخل النادي ترى أن عبد المجيد من العناصر الأساسية التي لا يجب التفريط فيها في الوقت الحالي، خصوصًا وأن عقده لا يزال ساريًا لمدة موسمين إضافيين.

وأضاف أن كل السيناريوهات ما زالت قيد الدراسة، دون اتخاذ أي قرار رسمي ونهائي بشأن مستقبل اللاعب حتى الآن.