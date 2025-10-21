قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نواب: شراكة مصر وكوريا الصناعية قفزة اقتصادية واعدة.. وتوطين السيارات خطوة لخفض الأسعار وتعزيز الإنتاج المحلي
حبس عادي أم جناح.. كيف سيقضي الرئيس الفرنسي السابق فترة سجنه في باريس؟
أسرع من الرصاصة.. اكتشاف كويكب خارق يختبئ قرب الشمس ويثير القلق الفلكي
الرئيس السيسي يصل بروكسل
الرئيس السيسي يصل بروكسل للمشاركة في القمة المصرية الأوروبية الأولى
السوبر المصري: إدارة مصرية لنصف النهائي ونهائي بتحكيم أوروبي
صدق أو لا تصدق.. قبل انهيار عقار الوايلي ومصرع 8 أشخاص.. مهندس التنظيم بالحي: صالح للإقامة والسكن
منتخب مصر يواجه نيجيريا وديًا استعدادًا لأمم إفريقيا
وزير الطيران: نعمل على تحسين الخدمات والمواصلات بمنطقة مطار سفنكس
رويترز: رئيس الوزراء الإسرائيلي اجتمع مع رئيس المخابرات العامة المصرية
وحدات بديلة للإيجار القديم | خطوات التسجيل والتقديم على منصة مصر الرقمية.. وبدء تفعيل الطلب الإلكتروني
فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية غدا.. 8 فئات ممنوعة هذا العام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب مصر يواجه نيجيريا وديًا استعدادًا لأمم إفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر
منتصر الرفاعي

يواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، استعداداته لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها في المغرب، من خلال خوض مباراتين وديتين في شهر ديسمبر المقبل.

وقد تأكد إقامة مباراة ودية أمام منتخب نيجيريا، فيما لا يزال الطرف الثاني قيد التفاوض، وسط مفاضلة بين منتخبي مالي والكاميرون، في انتظار حسم الاختيار النهائي خلال الساعات المقبلة.

وفي إطار التحضيرات، عقد هاني أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، اجتماعًا تنسيقيًا مع الجهاز الفني للمنتخب بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، بحضور محمد الشربيني عضو المجلس، وعلاء نبيل المدير الفني للاتحاد، وطارق سليمان المدرب العام، ووليد بدر المدير الإداري.

وتناول الاجتماع الترتيبات الخاصة بمعسكر شهر نوفمبر المقبل، واستعدادات المنتخب لخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية، إلى جانب التحضير لتصفيات كأس العالم 2026.

وفي سياق آخر، كلف مجلس إدارة اتحاد الكرة علاء نبيل، بالتعاون مع اللجنة الفنية، بتقديم ترشيحات لتولي القيادة الفنية للمنتخب الأولمبي خلال المرحلة المقبلة، مع دراسة السير الذاتية لعدد من المدربين الوطنيين لاختيار الأنسب.

كما قرر الاتحاد المصري لكرة القدم توجيه الشكر لأسامة نبيه، المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005، وذلك عقب إخفاق المنتخب في تخطي الدور الأول من بطولة كأس العالم للشباب التي أُقيمت مؤخرًا في تشيلي.

منتخب مصر حسام حسن كأس الأمم الإفريقية منتخب نيجيريا هاني أبو ريدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

800 جنيه دفعة واحدة.. تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يسجل هذا الرقم

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه بدون مصنعية

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

العدادات الذكية

الكهرباء تطرح كارتا جديدا لشحن العدادات الذكية بثلاث مزايا

المنزل من الخارج

منزل يحكي الجريمة.. حكايات مرعبة في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

الدماطي

حسام واضح.. الدماطي يعلق على أزمة الخطيب وغالي

وزير التربية والتعليم

فتح باب التقديم في إعارات المعلمين 2026 حتى 20 ديسمبر| اعرف الأوراق المطلوبة

المجني عليه والمتهم

استخدم أدوات والده النجار.. شاكوش وصاروخ كهربائي «سلاح الجريمة» في واقعة طفل الإسماعيلية

ترشيحاتنا

"السينما ومذاق الحياة: الطعام، الفن، والمسئولية الاجتماعية"

ليلى علوي تشارك في ندوة عن علاقة السينما والطعام ضمن فعاليات مهرجان الجونة

عرض

عرض جديد على خشبة مسرح مكتبة مصر الجديدة

مسلسل لينك

سليم الترك يخطف الأنظار في «لينك»

بالصور

حبس عادي أم جناح.. كيف سيقضي الرئيس الفرنسي السابق فترة سجنه في باريس؟

ساركوزي وزوجته قبل ذهابه للسجن
ساركوزي وزوجته قبل ذهابه للسجن
ساركوزي وزوجته قبل ذهابه للسجن

وصفات طبيعية لتطويل الأظافر وتقويتها.. آمنة وفعالة

وصفات طبيعية لتقوية الأظافر وتطويلها
وصفات طبيعية لتقوية الأظافر وتطويلها
وصفات طبيعية لتقوية الأظافر وتطويلها

طريقة عمل تارت التوت.. حلويات خفيفة ولذيذة لأولادك

طريقة عمل تارت التوت
طريقة عمل تارت التوت
طريقة عمل تارت التوت

قائد القوات البحرية: نمتلك أحدث الوحدات في العالم لحماية السواحل المصرية

قائد القوات البحرية
قائد القوات البحرية
قائد القوات البحرية

فيديو

هشام وليلى والتسمم

هشام جمال يكشف عن تعرضه هو وليلى زاهر للتسمم خلال شهر العسل

مصطفى هريدي

دعوة أمي السبب.. مصطفى هريدي يكشف أسرار حياته وقلة أعماله الفنية

قائد القوات البحرية

قائد القوات البحرية: نمتلك أحدث الوحدات في العالم لحماية السواحل المصرية

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

ياسمين عبده

ياسمين عبدة تكتب: من الدارك ويب إلى الشارع المصري والقانون لا يزال قاصرا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت ديناصورا

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الاكتفاء الذاتي بين قوة التشريع وفاعلية السياسات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حين تصنع السلام وتحمي الروح

المزيد