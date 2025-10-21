منتخب مصر يواجه نيجيريا وديًا استعدادًا لأمم إفريقيا

يواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، استعداداته لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها في المغرب، من خلال خوض مباراتين وديتين في شهر ديسمبر المقبل.

وقد تأكد إقامة مباراة ودية أمام منتخب نيجيريا، فيما لا يزال الطرف الثاني قيد التفاوض، وسط مفاضلة بين منتخبي مالي والكاميرون، في انتظار حسم الاختيار النهائي خلال الساعات المقبلة.

وفي إطار التحضيرات، عقد هاني أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، اجتماعًا تنسيقيًا مع الجهاز الفني للمنتخب بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، بحضور محمد الشربيني عضو المجلس، وعلاء نبيل المدير الفني للاتحاد، وطارق سليمان المدرب العام، ووليد بدر المدير الإداري.

وتناول الاجتماع الترتيبات الخاصة بمعسكر شهر نوفمبر المقبل، واستعدادات المنتخب لخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية، إلى جانب التحضير لتصفيات كأس العالم 2026.

وفي سياق آخر، كلف مجلس إدارة اتحاد الكرة علاء نبيل، بالتعاون مع اللجنة الفنية، بتقديم ترشيحات لتولي القيادة الفنية للمنتخب الأولمبي خلال المرحلة المقبلة، مع دراسة السير الذاتية لعدد من المدربين الوطنيين لاختيار الأنسب.

كما قرر الاتحاد المصري لكرة القدم توجيه الشكر لأسامة نبيه، المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005، وذلك عقب إخفاق المنتخب في تخطي الدور الأول من بطولة كأس العالم للشباب التي أُقيمت مؤخرًا في تشيلي.