المصرية يارا عاطف ضمن طاقم تحكيم مباراة ساموا وكندا في مونديال الناشئات بالمغرب

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA تعيين طاقم تحكيم لقاء منتخبي ساموا وكندا المقرر إقامتها غدا الأربعاء باستاد محمد الخامس في كأس العالم للناشئات تحت 17 سنة المقامة حاليًا بالمغرب.

الطاقم يضم جوزفين وانجيرو حكما للساحة ويعاونها كلا من أليس أوموتيسي والمصرية يارا عاطف مساعد ثاني وفيمارست ديذا حكما رابعًا وسانتا فيليسيا حكمًا احتياطيا.

وقد سبق ليارا عاطف المشاركة في العديد من البطولات الأفريقية والدولية، أبرزها كأس الأمم الأفريقية للسيدات وكأس الأمم الأفريقية للمحليين، بالإضافة إلى مونديال العالم للسيدات في الدومينيكان.