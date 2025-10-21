السوبر المصري: إدارة مصرية لنصف النهائي ونهائي بتحكيم أوروبي

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة السوبر المصري، التي تقام في دولة الإمارات خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل، عن أطقم التحكيم المكلفة بإدارة مباريات البطولة.

وتقرر تعيين حكام مصريين لإدارة مباراتي نصف النهائي، فيما يتولى طاقم تحكيم إماراتي مهمة إدارة مباراة تحديد المركز الثالث.

أما المباراة النهائية، فمن المنتظر أن يديرها طاقم تحكيم أجنبي، في إطار الحرص على توفير أقصى درجات الحياد والاحترافية في المواجهة الختامية للبطولة.

وأعلنت رابطة دوري المحترفين الإماراتي، طرح تذاكر بطولة السوبر المصري، والتي تستضيفها دولة الإمارات خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل في إمارة أبوظبي، بمشاركة أربعة من أبرز الفرق المصرية: الأهلي، الزمالك، بيراميدز، وسيراميكا.

وأكدت الرابطة، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أن التذاكر أصبحت متاحة للجمهور، داعية عشاق كرة القدم إلى حضور مباريات البطولة المرتقبة والاستمتاع بأجواء احتفالية مميزة وفعاليات مصاحبة.

وتعد النسخة المقبلة هي التاسعة التي تستضيف فيها الإمارات مباريات السوبر المصري، فيما يُقام نهائي البطولة على ملعب محمد بن زايد للمرة السادسة في تاريخه، ما يعكس الثقة المستمرة في التنظيم الإماراتي من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم.

جدول مباريات كأس السوبر المصري

نصف النهائي – 6 نوفمبر:

الزمالك × بيراميدز – استاد آل نهيان، أبوظبي

الأهلي × سيراميكا– استاد هزاع بن زايد، العين

مباراة تحديد المركز الثالث – 9 نوفمبر:

الخاسر من مباراتي نصف النهائي – استاد آل نهيان، أبوظبي

النهائي – 9 نوفمبر:

الفائز من مباراتي نصف النهائي – استاد محمد بن زايد، أبوظبي