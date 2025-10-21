قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نواب: شراكة مصر وكوريا الصناعية قفزة اقتصادية واعدة.. وتوطين السيارات خطوة لخفض الأسعار وتعزيز الإنتاج المحلي
حبس عادي أم جناح.. كيف سيقضي الرئيس الفرنسي السابق فترة سجنه في باريس؟
أسرع من الرصاصة.. اكتشاف كويكب خارق يختبئ قرب الشمس ويثير القلق الفلكي
الرئيس السيسي يصل بروكسل
الرئيس السيسي يصل بروكسل للمشاركة في القمة المصرية الأوروبية الأولى
السوبر المصري: إدارة مصرية لنصف النهائي ونهائي بتحكيم أوروبي
صدق أو لا تصدق.. قبل انهيار عقار الوايلي ومصرع 8 أشخاص.. مهندس التنظيم بالحي: صالح للإقامة والسكن
منتخب مصر يواجه نيجيريا وديًا استعدادًا لأمم إفريقيا
وزير الطيران: نعمل على تحسين الخدمات والمواصلات بمنطقة مطار سفنكس
رويترز: رئيس الوزراء الإسرائيلي اجتمع مع رئيس المخابرات العامة المصرية
وحدات بديلة للإيجار القديم | خطوات التسجيل والتقديم على منصة مصر الرقمية.. وبدء تفعيل الطلب الإلكتروني
فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية غدا.. 8 فئات ممنوعة هذا العام
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
السوبر المصري: إدارة مصرية لنصف النهائي ونهائي بتحكيم أوروبي

كاس السوبر المصري
كاس السوبر المصري
منتصر الرفاعي

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة السوبر المصري، التي تقام في دولة الإمارات خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل، عن أطقم التحكيم المكلفة بإدارة مباريات البطولة.

وتقرر تعيين حكام مصريين لإدارة مباراتي نصف النهائي، فيما يتولى طاقم تحكيم إماراتي مهمة إدارة مباراة تحديد المركز الثالث.

أما المباراة النهائية، فمن المنتظر أن يديرها طاقم تحكيم أجنبي، في إطار الحرص على توفير أقصى درجات الحياد والاحترافية في المواجهة الختامية للبطولة.

وأعلنت رابطة دوري المحترفين الإماراتي، طرح تذاكر بطولة السوبر المصري، والتي تستضيفها دولة الإمارات خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل في إمارة أبوظبي، بمشاركة أربعة من أبرز الفرق المصرية: الأهلي، الزمالك، بيراميدز، وسيراميكا.

وأكدت الرابطة، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أن التذاكر أصبحت متاحة للجمهور، داعية عشاق كرة القدم إلى حضور مباريات البطولة المرتقبة والاستمتاع بأجواء احتفالية مميزة وفعاليات مصاحبة.

وتعد النسخة المقبلة هي التاسعة التي تستضيف فيها الإمارات مباريات السوبر المصري، فيما يُقام نهائي البطولة على ملعب محمد بن زايد للمرة السادسة في تاريخه، ما يعكس الثقة المستمرة في التنظيم الإماراتي من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم.    

جدول مباريات كأس السوبر المصري 

نصف النهائي – 6 نوفمبر:
الزمالك × بيراميدز – استاد آل نهيان، أبوظبي
الأهلي × سيراميكا– استاد هزاع بن زايد، العين

مباراة تحديد المركز الثالث – 9 نوفمبر:

الخاسر من مباراتي نصف النهائي – استاد آل نهيان، أبوظبي

النهائي – 9 نوفمبر:

الفائز من مباراتي نصف النهائي – استاد محمد بن زايد، أبوظبي

بطولة السوبر المصري السوبر المصري رابطة دوري المحترفين الإماراتي الزمالك بيراميدز الأهلي سيراميكا

ساركوزي وزوجته قبل ذهابه للسجن
وصفات طبيعية لتقوية الأظافر وتطويلها
طريقة عمل تارت التوت
قائد القوات البحرية
