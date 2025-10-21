قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مذنبان يزوران سماء الأرض الليلة .. لن يعودا قبل آلاف السنين
٣ قرارات عاجلة من النيابة العامة في حادث مصرع طفل الإسماعيلية
الأرصاد: غدا طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى في القاهرة 33 درجة
"اسأل مريم".. مطار القاهرة يبدأ عصر الذكاء الاصطناعي بخدمات تفاعلية مع الركاب
احتفاء بجهوده .. الجالية المصرية فى فرنسا تنحت تمثالا للرئيس السيسي
موعد بداية فصل الشتاء في مصر وإلغاء التوقيت الصيفي
هلع من انهيار وقف النار| الإدارة الأمريكية تسعى لردع استئناف نتنياهو للقتال في غزة
بعد تخطى الجرام 5 آلاف جنيه.. أسعار السبائك الذهبية اليوم
بعد حادثة طفل الإسماعيلية.. أشهر ألعاب الفيديو العنيفة لغرس السلوك العدواني| احذرها
يهودا والسامرة.. قرار إسرائيلي عاجل من رئيس الشاباك يخص الضفة الغربية
مصر وأوزبكستان تبحثان تعزيز التعاون السياحي على هامش منتدى السياحة العالمي ببروكسل
عبد الجواد يتفقد غرفة العمليات المركزية لحزب مستقبل وطن استعدادا لانتخابات البرلمان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"اسأل مريم".. مطار القاهرة يبدأ عصر الذكاء الاصطناعي بخدمات تفاعلية مع الركاب

مطار القاهرة
مطار القاهرة
نورهان خفاجي

كشف المهندس أيمن عرب رئيس مجلس إدارة  الشركة المصرية للمطارات والملاحة الجوية، أن مطار القاهرة الدولي يشهد انطلاق مرحلة جديدة من خدمات الرقمنة والذكاء الاصطناعي.

وأكد أيمن عرب خلال تصريحات صحفية بالمؤتمر المنعقد في مطار سفنكس الدولي، أن خدمة "إسال  مريم"، هي حملة تسويقية ضمن خطة وزارة الطيران المدني باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي لتطوير منظومة المطارات المصرية والارتقاء بتجربة السفر للمسافرين فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي.

وأوضح رئيس القابضة للمطارات، أن المنظومة الجديدة من الذكاء الاصطناعي لا تقتصر على مطار القاهرة فقط، بل سيتم تعميمها تدريجيًا في باقي المطارات، وعلى رأسها مطار سفنكس الدولي تزامنًا مع افتتاح المتحف المصري الكبير.

وتتضمن المنظومة الحديثة أجهزة تفاعلية ذكية (Smart Interactive Devices) تتيح للمسافرين والزوار الحصول على إجابات فورية لأي استفسار يتعلق برحلات الطيران، أو إجراءات السفر والوصول، أو مواقع المرافق والخدمات داخل المطار، إضافة إلى معلومات حول وسائل النقل، والتاكسي، والاتجاهات، والمناطق السياحية القريبة، وحتى مواعيد الرحلات والمغادرة.

نظام متكامل للذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة

وتعتمد هذه الخدمة على نظام متكامل للذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، بما يتيح للمطار التفاعل اللحظي مع المسافرين وتقديم تجربة أكثر سهولة وراحة، ويُعد ذلك أول تطبيق عملي للذكاء الاصطناعي في المطارات المصرية ضمن محور “التحول نحو المطارات الذكية”.

وأشار عزب إلى أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير الطيران المدني الدكتور سامح الحفني بضرورة تحويل المطارات المصرية إلى مراكز تشغيل رقمية متكاملة، بما يتوافق مع أحدث المعايير الدولية في إدارة وتشغيل المطارات، مؤكدًا أن المشروع يمثل “بداية عصر جديد للطيران المدني المصري” يعتمد على الابتكار والتقنيات الحديثة في كافة جوانب التشغيل والخدمة.

ومن المقرر أن تُفعّل هذه الخدمات رسميًا في مطار القاهرة الدولي من اليوم  على أن يتم تعميمها في باقي المطارات بداية من مطار سفنكس الدولي تزامنًا مع افتتاح المتحف المصري الكبير، ليكون أول مطار مصري يقدم تجربة تفاعلية متكاملة قائمة على الذكاء الاصطناعي لخدمة الزوار والوفود الدولية.

مطار القاهرة مرحلة جديدة خدمات الرقمنة مطار سفنكس الرقمنة والذكاء الاصطناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

800 جنيه دفعة واحدة.. تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يسجل هذا الرقم

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه بدون مصنعية

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

العدادات الذكية

الكهرباء تطرح كارتا جديدا لشحن العدادات الذكية بثلاث مزايا

المنزل من الخارج

منزل يحكي الجريمة.. حكايات مرعبة في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

وزير التربية والتعليم

فتح باب التقديم في إعارات المعلمين 2026 حتى 20 ديسمبر| اعرف الأوراق المطلوبة

مفاجأة في مصرع 8 بانهيار عقار: قبل السقوط بساعات قدم الأهالي شكاوى بوجود تصدعات والمهندس راح شافه ومشى

مفاجأة في مصرع 8 بانهيار عقار.. قبل الواقعة بساعات قدم الأهالي شكاوى بوجود تصدعات والمهندس "شافها ومشى"

المجني عليه والمتهم

استخدم أدوات والده النجار.. شاكوش وصاروخ كهربائي «سلاح الجريمة» في واقعة طفل الإسماعيلية

ترشيحاتنا

انطلاق مبادرة " صحح مفاهيمك" لإكتشاف المواهب الدينية بالشرقية

انطلاق مبادرة صحح مفاهيمك لاكتشاف المواهب الدينية في الشرقية

جامعة سوهاج

جامعة سوهاج تتوعد المعتدين على طبيبة داخل المستشفى الجامعي: لن نتهاون في حماية كوادرنا

نقل المصابين للمستشفى

المنيا .. إصابة 10 أشخاص فى إنقلاب ميكروباص بصحراوي مغاغة

بالصور

في نص ساعة جاهز للأكل.. طريقة تجهيز الخيار المخلل السريع

طريقة عمل الخيار المخلل السريع
طريقة عمل الخيار المخلل السريع
طريقة عمل الخيار المخلل السريع

لماذا ما تزال شاحنات شيفروليه تستخدم الفتيس العمودي في بعض الطرازات؟

الفتيس العمودي
الفتيس العمودي
الفتيس العمودي

حبس عادي أم جناح.. كيف سيقضي الرئيس الفرنسي السابق فترة سجنه في باريس؟

ساركوزي وزوجته قبل ذهابه للسجن
ساركوزي وزوجته قبل ذهابه للسجن
ساركوزي وزوجته قبل ذهابه للسجن

وصفات طبيعية لتطويل الأظافر وتقويتها.. آمنة وفعالة

وصفات طبيعية لتقوية الأظافر وتطويلها
وصفات طبيعية لتقوية الأظافر وتطويلها
وصفات طبيعية لتقوية الأظافر وتطويلها

فيديو

هشام وليلى والتسمم

هشام جمال يكشف عن تعرضه هو وليلى زاهر للتسمم خلال شهر العسل

مصطفى هريدي

دعوة أمي السبب.. مصطفى هريدي يكشف أسرار حياته وقلة أعماله الفنية

قائد القوات البحرية

قائد القوات البحرية: نمتلك أحدث الوحدات في العالم لحماية السواحل المصرية

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: المرحلة الثانية لخطة ترامب.. النجاح أو الانفجار

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

ياسمين عبده

ياسمين عبدة تكتب: من الدارك ويب إلى الشارع المصري والقانون لا يزال قاصرا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت ديناصورا

المزيد