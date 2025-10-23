اتحاد الجولف يعلن تفاصيل إقامة بطولة مصر الدولية للناشئين والسيدات

أعلن الاتحاد المصري للجولف برئاسة عمر هشام طلعت مصطفى في مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء تفاصيل انطلاق بطولة مصر الدولية للناشئين والسيدات نسخة 2025 والمقرر إقامتها خلال الفترة من 23 إلى 25 اكتوبر الجارى بملعب نادى جولف نيو جيزة.

وتقترب قيمة الجوائز المالية والعينية التى تم رصدها الانحاد للسيدات والناشئين من المليون جنيه وهو ما يتم لاول حيث يستهدف اتحاد الجولف تحفيز اللاعبين واللاعبات على المشاركة وتحصل الفائزات فى بطولة مصر الدولية للسيدات ( كأس نفرتيتى) على جوائز مالية لاول مرة وهى الف دولار للاولى و 700 دولار الثانية و500 دولار الثالثة وذلك فى مسابقة الجروس بينما تحصل الاولى فى مسابقة النت على جنيها ذهبيا والثانية على نصف جنيها والثالثة على ربع جنيها.

اما الناشئين والناشئات فينتظرهم جوائز عينية قيمة للغاية ستكون مفاجئة للجميع لاصحاب المراكز من الاول الى الثالث فى كل فئة عمرية.

وتخطى عدد المشاركين فى البطولة حتى الان اكثر من 70 لاعب ولاعبة يمثلون دول السعودية والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وتونس والاردن ولبنان وفلسطين وجنوب افريقيا وكندا والصين والتشيك وزيبمابوى بالإضافة الى مصر البلد المضيف.