محافظات

محافظ أسيوط: إزالة 27 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

إيهاب عمر

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن تنفيذ حملات موسعة أسفرت عن إزالة 27 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتغيرات المكانية، وذلك في إطار المرحلة الثانية من الموجة الـ27 لإزالة التعديات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء، الرامية إلى حماية الرقعة الزراعية والتصدي للبناء العشوائي والمخالف.

 إزالة 27 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات تمكنت من إزالة تعديات شملت 725 مترًا مربعًا مباني مخالفة، بالإضافة إلى 2 فدان و10 قراريط و7 أسهم من الأراضي الزراعية، وذلك بمراكز (أبوتيج، الفتح، منفلوط، الغنايم، أسيوط، القوصية، البداري) إلى جانب حي غرب مدينة أسيوط، وذلك بالتنسيق مع جهات الولاية ولجنة استرداد أراضي الدولة، وبمشاركة الأجهزة الأمنية والمعدات التابعة للوحدات المحلية.

وأشار المحافظ إلى تفاصيل الإزالات، موضحًا أنه تمت إزالة حالة تعد على متغيرات مكانية بمركز منفلوط، و3 حالات بحي غرب، وحالتين بمركز الفتح، فضلاً عن إزالة فورية لحالتين على أراضي زراعية بمنفلوط، وأخرى بمركز الغنايم، وحالتين بمركز أسيوط، إضافة إلى 8 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بمركز القوصية، و8 حالات أخرى على أملاك الإصلاح الزراعي بمركز البداري.

وأكد اللواء هشام أبو النصر أن المحافظة لن تتهاون مع أي محاولة للتعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، مشددًا على أن الحملات ستتواصل لإزالة جميع المخالفات دون استثناء، مع دعوة المواطنين للتعاون مع الأجهزة التنفيذية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر غرفة العمليات المركزية على مدار الساعة من خلال الخط الساخن (114)، أو الأرقام (088/2135858 – 088/2135727)، بجانب منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528).

يذكر أن المرحلة الثانية من الموجة الـ27 تنفذ خلال الفترة من 30 أغسطس حتى 26 سبتمبر الجاري، عقب انتهاء المرحلة الأولى التي جرت من 9 إلى 22 أغسطس الماضي، على أن تبدأ المرحلة الثالثة من 4 حتى 24 أكتوبر المقبل.

أسيوط إزالة 27 حالة تعدي الأراضي الزراعية أملاك الدولة الموجة الـ27 لإزالة التعديات حماية الرقعة الزراعية

